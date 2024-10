DJ MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen nach Rekordjagd - Boeing sehr fest

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Rekordjagd der Wall Street in der vergangenen Woche nehmen Anleger am Montag ein paar Gewinne mit. Auch wenn der Oktober häufig ein schwieriger Monat für Aktien ist, schlossen die wichtigen Aktienindizes im laufenden Jahr bereits zum 47. Mal auf Allzeithochs. Die nun eintrudelnden zahlreichen Geschäftsberichte dürften einen Lackmustest darstellen, inwieweit die hohen Bewertungen gerechtfertigt sind. Ein Fünftel der im S&P-500 gelisteten Unternehmen wird in der laufenden Woche Geschäftszahlen vorlegen.

Im frühen Handel verliert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 43.226 Punkte, der S&P-500 büßt ebenfalls 0,1 Prozent ein und die Nasdaq-Indizes stagnieren.

Der Aktienmarkt im Oktober widersetze sich dem historischen Trend mit bemerkenswert geringer Volatilität. Obwohl es viele Gründe gebe, warum die Kurse schwanken sollten, von der Unsicherheit um die US-Wahl bis hin zu steigenden geopolitischen Spannungen, ignorierten sie all dies, weil klar geworden sei, dass eine weiche Landung der US-Konjunktur bevorstehe, urteilt Chefmarktstratege David Laut von Abound Financial.

Das makroökonomische Umfeld bleibt zumindest vielversprechend. China könnte mit den angekündigten Stimuli wieder auf die Beine kommen und das Wachstum auch in den USA befeuern. Dazu hat die chinesische Zentralbank zwei Schlüsselzinssätze gesenkt.

Renditen und Dollar mit Aufschlägen - Gold auf Allzeithoch

Am Rentenmarkt steigen die Renditen nach dem jüngsten Rückgang wieder. Der Druck auf die US-Notenbank für weitere aggressive Zinssenkungen lasse nach, heißt es. Die steigenden Marktzinsen stützen den Dollar, der ganz leicht zulegt.

Steigende Konjunktur- und damit Nachfrageerwartungen mit Blick auf China beflügeln die Erdölpreise, die um bis zu knapp 2 Prozent anziehen. Zudem gibt es neue heftige israelische Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon, was Spekulationen über Angebotsausfälle schürt. Der Goldpreis ist unterdessen auf ein weiteres Rekordhoch geklettert.

Streik bei Boeing könnte enden

Unter den Einzelaktien ziehen Boeing um 4,2 Prozent an. Der Flugzeugbauer hat mit den Gewerkschaften eine vorläufige Einigung im Arbeitskampf erreicht, der Streik könnte somit enden. Die angeschlagene Fluggesellschaft Spirit Airlines hat mehr Zeit zur Umschuldung erhalten, eine entsprechende Frist hätte am Montag geendet. Der Kurs schießt um 33,2 Prozent in die Höhe.

Dass Mark Parker als Chairman von Walt Disney (-0,4%) seinen Hut nimmt, bewegt die Aktie kaum. Nachfolger wird James Gorman. Der Unterhaltungsriese tauscht zudem Anfang 2026 CEO Bob Iger aus. Dieser Zeitpunkt lasse ausreichend Spielraum "für einen erfolgreichen Übergang, sagte Gorman.

Laut Berichten hat Cigna ihre Bemühungen um eine Fusion mit dem kleineren Rivalen Humana erneuert, nachdem die Gespräche Ende vergangenen Jahres gescheitert waren. Die beiden Krankenversicherungsunternehmen sollen kürzlich informelle Gespräche geführt haben. Während Cigna um 3 Prozent nachgeben, legen Humana um 2,9 Prozent zu.

Kenvue ziehen um 5,7 Prozent an, nachdem das Wall Street Journal berichtet hat, der aktivistische Investor Starboard Value habe eine beträchtliche Beteiligung am Hersteller von Tylenol und Listerine erworben und dringe auf Veränderungen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.225,67 -0,1% -50,24 +14,7% S&P-500 5.860,40 -0,1% -4,27 +22,9% Nasdaq-Comp. 18.489,58 +0,0% 0,03 +23,2% Nasdaq-100 20.315,14 -0,0% -8,90 +20,7% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,98 +2,5 3,96 -43,8 5 Jahre 3,93 +4,4 3,88 -7,4 7 Jahre 4,02 +5,0 3,97 5,4 10 Jahre 4,13 +5,5 4,08 25,3 30 Jahre 4,44 +4,6 4,40 47,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:45 Uhr Fr, 17:07 % YTD EUR/USD 1,0853 -0,1% 1,0861 1,0859 -1,7% EUR/JPY 162,78 +0,2% 162,19 162,41 +4,6% EUR/CHF 0,9375 -0,3% 0,9395 0,9396 +1,0% EUR/GBP 0,8330 +0,0% 0,8327 0,8330 -4,0% USD/JPY 149,97 +0,3% 149,33 149,55 +6,5% GBP/USD 1,3029 -0,1% 1,3044 1,3036 +2,4% USD/CNH (Offshore) 7,1257 +0,1% 7,1178 7,1188 +0,0% Bitcoin BTC/USD 67.704,50 -1,5% 69.040,20 68.325,55 +55,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,56 69,22 +1,9% +1,34 -0,1% Brent/ICE 74,22 73,06 +1,6% +1,16 -1,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,835 39,39 +1,1% +0,45 +7,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.739,10 2.721,60 +0,6% +17,50 +32,8% Silber (Spot) 34,22 33,71 +1,5% +0,50 +43,9% Platin (Spot) 1.016,92 1.016,95 -0,0% -0,03 +2,5% Kupfer-Future 4,41 4,38 +0,7% +0,03 +11,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

