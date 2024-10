Dalian, China (ots) -Am 20. Oktober um 7:30 Uhr startete der 34. Dalian-Marathon, bei dem 30.000 Marathonbegeisterte nacheinander die Startlinie überquerten. Sie durchquerten die Stadt und liefen voller Leidenschaft bei kühlem Wetter, während begeisterte Bürger entlang der Strecke sie anfeuerten.Dalian trägt viele lobende Titel, wie "Globale lebenswerte Stadt", "Kulturstadt Ostasiens", "Beste Touristenstadt Chinas" und "Top Ten der lebenswertesten Städte Chinas". Aus diesem Grund hat der Dalian-Marathon, auch bekannt als "Da Ma", viele Marathonbegeisterte aus dem In- und Ausland angezogen, um an dem Rennen teilzunehmen. Diese Veranstaltung, die 1987 ins Leben gerufen wurde, ist der erste Marathon in China, der eine Teilnehmerzahl von zehntausend erreichte, und genießt sowohl im In- als auch im Ausland hohes Ansehen und Einfluss.Als ein vom chinesischen Leichtathletikverband zertifizierter A1-Marathon hat der diesjährige Dalian-Marathon intelligente Veranstaltungsorganisation eingeführt, indem Gesichtserkennung und intelligente Materialabholsysteme integriert wurden, um den Läufern ein effizientes und bequemes Rennerlebnis zu bieten. Die BeiDou-Satellitentechnologie bietet dabei präzise technische Unterstützung für den sicheren Ablauf der Veranstaltung und ermöglicht eine genaue Überwachung und Verwaltung. Entlang der Strecke befinden sich zudem kulturelle Anfeuerungsstationen mit Kriegstrommeln, Foto-Check-in-Stationen, Cheerleading-Auftritten, Volksmusikbands, Square Dance sowie Aufführungen des immateriellen Kulturerbes von Dalian, wie Danxian Paiqu (eine einseitige gezupfte Ballade), Taiping-Trommeltanz, Changsuihua-Trommeltanz (Langquasten-Blumentrommeltanz) und Dalianer Puppenspiele.Die diesjährige Veranstaltung umfasst drei Kategorien: den Vollmarathon, den Halbmarathon und den Spaßlauf. Die 42,195 km lange Vollmarathonstrecke beginnt im modischen und modernen Donggang-Geschäftsviertel, führt über den jahrhundertealten Zhongshan-Platz, durchquert die Hauptstraße Zhongshan Road, macht eine Wende an der weitläufigen Xinghai-Bucht, überquert eine Brücke über das Meer und kehrt über die baumgesäumte Huihua Avenue und die "jahrhundertübergreifende" Straßenbahn zurück. Überall entlang der Strecke gibt es eine wunderbare Aussicht: man kann den Sonnenaufgang über dem Meer bewundern, ein romantisches Date mit einem Meeresfrüchte-Fest genießen, Leuchttürme, die sich mit Windrädern verbinden, und die Verschmelzung von klassischen und modernen Elementen, all das bietet ein unvergessliches Lauferlebnis in Dalian.Um das Stadterlebnis für die Läufer zu bereichern, hat Dalian auch eine Reihe von bevorzugten Kultur- und Tourismusmaßnahmen eingeführt, die bis Ende Oktober gültig sind. In diesem Jahr gibt es eine Reihe von neu "aktualisierten" urbanen Erlebnisprojekten in Dalian, wie Dongguan Street, die Zeuge der Entwicklung und Transformation der Stadt ist. Ein Spaziergang durch sie fühlt sich an, als ob man die hundertjährige Geschichte des alten Dalian erleben würde. Die national bekannte "Gangdong Fifth Street", die für ihre wunderschönen Bilder von "großen Schiffen und Wolkenkratzern im gleichen Rahmen" bekannt ist, wird als die schönste Straße Dalians gepriesen. Besucher können am Meer entlang der Suoyu-Bucht spazieren und den leidenschaftlichen Jubel aus dem China League One-Stadion hören. Darüber hinaus kann man an Bord der luxuriösen Yacht "Laohutan" gehen, die vom alten Dalianer Hafenpier abfährt, und die malerische Aussicht sowie das köstliche Essen vom Deck aus genießen.Der erfahrene Läufer Kanji ITO, der extra aus Japan angereist ist, um am Dalian-Marathon teilzunehmen, sagte den Reportern, dass dies bereits sein zweites Mal sei, an dem er an der Veranstaltung teilnimmt. "Jeder Abschnitt der Strecke ist besonders schön; es fühlt sich an, als ob wir durch ein Gemälde laufen! Die Bürger von Dalian sind besonders begeistert und feuern uns während des gesamten Rennens an. Am Start habe ich auch viele bekannte Läufer aus dem Ausland gesehen, was das starke Anziehungspotential des Dalian-Marathons unterstreicht."Kontakt:Li WoshaTel.: 0086-13998436347E-Mail: dl_wxb@126.comOriginal-Content von: Information Office of Dalian Municipal Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096999/100925063