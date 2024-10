Hamburg/Madrid (ots) -Santander führt heute Openbank in den Vereinigten Staaten ein. Damit kann die Gruppe zum ersten Mal landesweit Privatkunden bedienen und expandiert über ihr etabliertes Filialnetz im Nordosten der USA hinaus.Über die Marke Openbank wird Santander den Kunden in den Vereinigten Staaten ein wettbewerbsfähiges, hochverzinsliches Sparprodukt sowie ein intuitives, sicheres und lückenloses Kundenerlebnis bieten. Weitere Produkte werden im Laufe des Jahres 2025 eingeführt, so dass Openbank in den USA einen umfassenden Bankdienst anbieten kann, so wie es bereits in Europa der Fall ist.Die Lancierung von Openbank in den USA ist ein wichtiger Meilenstein in der Transformation der Gruppe, da die Plattform auf der Santander-eigenen Technologie basiert, die nach und nach im gesamten Privatkundengeschäft der Gruppe weltweit eingeführt werden wird.Die Plattform integriert die Kerninfrastruktur der Bank mit einer Front-End-Kunden- und Daten-Ebene, die neben vielen anderen Vorteilen die Eröffnung eines Kontos über die Openbank-App (erhältlich im App-Store) oder die Website (openbank.us) in nur fünf Minuten ermöglicht, und dies mit einem erstklassigen Erlebnis.Der Start von Openbank wird dazu beitragen, die Umsetzung der Wachstumsstrategie von Santander US zu beschleunigen und Einlagen zu generieren, um sein führendes Auto-Franchise zu finanzieren.Ana Botín, Vorstandsvorsitzende von Banco Santander, sagt: "Die Einführung von Openbank in den USA stellt einen wichtigen Meilenstein in der Transformation unserer Gruppe dar. Openbank spiegelt unsere Überzeugung wider, dass der Einsatz unserer eigenen cloudbasierten Kern- und Front-End-Technologien auf globaler Ebene unerlässlich ist, um sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Aktionäre das Beste zu erreichen und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Die USA sind für uns ein Schlüsselmarkt, auf dem wir unser Geschäft in den letzten Jahren ausgebaut haben. Openbank steht für 'Banking leicht gemacht' und wird die besten hochverzinslichen Sparkonten in den Vereinigten Staaten anbieten, die einfach und schnell zu eröffnen sind, einen wettbewerbsfähigen Zinssatz haben und von Santander entwickelt wurden, einer Bank, die das Vertrauen von 168 Millionen Kunden genießt."Openbank verbindet die Flexibilität und Innovation eines Fintechs mit der Sicherheit und dem Rückhalt einer der größten Finanzgruppen der Welt. Sie ist gemessen an den Einlagen derzeit die größte zu 100 % digitale Bank Europas, die in vier europäischen Ländern (Spanien, Deutschland, Portugal und den Niederlanden) tätig ist und in den letzten Jahren einen der höchsten Net Promoter Scores (NPS) in ihrem größten Markt erzielt hat.Petri Nikkilä, Global CEO von Openbank, sagt: "Openbank ist eine der fortschrittlichsten digitalen Banken in Europa mit einem umfassenden Leistungsangebot, das bereits in verschiedenen Märkten erfolgreich getestet wurde. Unser Ziel ist es, den US-Kunden das beste Sparkonto mit hoher Rendite durch einen digitalen Service zu bieten, der schnell und einfach ist, einen wettbewerbsfähigen Zinssatz bietet und ein hervorragendes Kundenerlebnis ermöglicht, das jederzeit und überall zugänglich ist."Teilnahmeberechtigte Kunden in den USA können das Angebot von Openbank ab sofort über die Website (openbank.us) und die mobile App nutzen. Santander ist gemessen an der Kundenzahl eine der größten Banken der Welt und betreut 168 Millionen Menschen und Unternehmen in Europa und Nord- und Südamerika. Gemessen an den Einlagen ist Santander ebenfalls eine der größten Banken der Welt und verwaltet 1,3 Billionen Dollar an Kundengeldern.Pressekontakt:public imaging GmbHHenning Mönster / Isabella von KöckritzTel.: +49 (0)40 401999-156 / -22E-Mail: openbank@publicimaging.deOriginal-Content von: Openbank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150045/5891916