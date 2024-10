EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Umsatzentwicklung

Rubean AG mit erfolgreichem Markteintritt in Südamerika Einsatz auf der UN-Weltnaturkonferenz in Cali, Kolumbien Händler nutzen ab heute Rubean's PhonePOS u.a. auf globaler United Nations Weltnaturkonferenz im kolumbianischen Cali

Zusammenarbeit mit globalem Zahlungsdienstleister RS2 und kolumbianischen Partner Tpaga ermöglichte sehr schnellen Markteintritt München, den 21. Oktober 2024. Das Fintech-Unternehmens Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR) hat erstmals mit seiner Bezahlempfangslösung PhonePOS erfolgreich in Südamerika Fuß gefasst. Seit heute nutzen Händler rund um die von den Vereinten Nationen dieses Jahr im kolumbianischen Cali ausgerichtete Weltnaturkonferenz COP16 die Rubean-Lösung zur Entgegennahme von Kartenzahlungen. Die Rubean App ermöglicht es Smartphones, sofort Kartenzahlungen entgegenzunehmen, kostengünstig und praktisch. "Unsere Lösung ist ideal für die Händler vor Ort, die sich kurzfristig auf tausende kartenzahlende Konferenzteilnehmer einstellen", sagt Rubean-Vorstand Dr. Hermann Geupel. Zur UN-Weltnaturkonferenz werden Delegierte aus etwa 230 Ländern erwartet. "Die Delegierten und ihre Angehörigen verwenden unterschiedlichste Kreditkarten, welche nun einfach über unsere App akzeptiert werden können", so Geupel weiter. Die globale Konferenz wird bis zum 1. November 2024 unter dem Motto "Frieden mit der Natur" über konkrete Schritte zum Schutz der Natur und zum Erhalt der biologischen Vielfalt tagen. Der heutige Markteintritt im kolumbianischen Cali bildet einen weiteren Meilenstein und eine wichtige Referenz für die weitere weltweite Verbreitung der Bezahlempfangslösung von Rubean. Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG

Jörg Bretschneider

Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com Dr. Hermann Geupel

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

hermann.geupel@rubean.com



