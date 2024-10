Kurz vor einer Flut von Quartalsbilanzen haben sich die Anleger an den US-Börsen zum Wochenauftakt zurückgehalten. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Montag kaum. Die Erwartungen an die Geschäftszahlen und Prognosen der Unternehmen sind aktuell hoch. Die großen US-Banken haben bereits einen positiven Trend gestartet. Auch für CrowdStrike wird es jetzt besonders spannend. Hier erfahren Sie, was jetzt wichtig ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...