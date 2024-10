Die Toro Company, ein führender Hersteller von Rasenpflege-Equipment und Bewässerungssystemen, verzeichnet einen leichten Kursrückgang. Am 21. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 76,91 EUR, was einem Tagesverlust von 0,35% entspricht. Trotz des jüngsten Rückgangs zeigt sich das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 8,0 Milliarden EUR weiterhin solide aufgestellt. Die Dividendenrendite für das laufende Geschäftsjahr wird mit 1,54% angegeben, was auf eine kontinuierliche Ausschüttungspolitik hindeutet.

Fundamentaldaten im Fokus

Die aktuellen Fundamentaldaten zeigen ein differenziertes Bild. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,16 für 2024 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 25,72 liegt Toro im branchenüblichen Bereich. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,73 deutet auf eine angemessene Bewertung hin, wenngleich einige Analysten dies als leicht überbewertet einstufen könnten. Anleger [...]

Hier weiterlesen