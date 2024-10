Die Kellanova Aktie, ehemals bekannt als Kellogg, zeigt sich in den letzten Wochen robust. Mit einem aktuellen Kurs von 74,69 EUR verzeichnete die Aktie einen leichten Anstieg von 0,11% gegenüber dem Vortag. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Jahresvergleich, bei der die Aktie um beachtliche 57,50% zulegen konnte. Diese Stärke spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, die ein Plus von 3,01% aufweist. Trotz der globalen wirtschaftlichen Herausforderungen scheint der Lebensmittelriese seine Position am Markt zu behaupten.

Dividendenrendite im Fokus

Für Anleger besonders interessant: Kellanova plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 2,253 EUR je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer attraktiven Dividendenrendite von 3,56%, die in Zeiten niedriger Zinsen für viele Investoren verlockend sein dürfte. [...]

