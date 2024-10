Chicago (ots/PRNewswire) -Brandwatch, der weltweit führende Anbieter von Social-Media-Intelligenz, gab heute mehrere strategische Führungswechsel bekannt, um weiteres Wachstum und Innovation zu fördern.Channing Ferrer ist zum globalen Vorstand von Brandwatch befördert worden. In dieser erweiterten Rolle wird Ferrer die gesamte globale Geschäftsstrategie und Wachstumsinitiativen leiten. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen beim Aufbau und der Skalierung erfolgreicher Markteinführungsstrategien für SaaS-Unternehmen. Bevor er zu Brandwatch kam, bekleidete er Führungspositionen bei Semrush (SEMR), HubSpot (HUBS) und Acquia (Acq. Vista Equity). "Ich fühle mich geehrt, diese neue Rolle bei Brandwatch zu übernehmen", sagte Ferrer. "Mit unseren innovativen Produktangeboten und unserem talentierten Team sind wir gut aufgestellt, um unseren Wachstumskurs fortzusetzen und unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."Zusätzlich zu der Beförderung von Ferrer hat Brandwatch sein Führungsteam durch die folgenden neuen Ernennungen verstärkt:- Matt Tippets wurde zum Leiter der Produkt- und Technologieabteilung ernannt. Tippets, der zuvor leitende Positionen bei Drift, Total Expert und Salesforce (CRM) innehatte, bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Produktinnovation und Skalierung von cloudbasierten Softwarelösungen mit.- Henry Spitzer hat sich dem Team als Senior Vizepräsident, Vertrieb Amerika angeschlossen. Spitzer bringt nachgewiesene Fähigkeiten in der globalen Skalierung von Teams und Umsätzen mit, nachdem er zuvor Führungspositionen bei CarGurus (CARG) und Lusha innehatte. Seine Fähigkeit, leistungsstarke Vertriebsteams aufzubauen und zu leiten, wird von unschätzbarem Wert sein, wenn Brandwatch seine Marktreichweite weiter ausbaut.- Beth Brown ist als Senior Vizepräsident, globale Agentur- und Geschäftslösungen an Bord gekommen. Beth ist eine vorausschauende Führungspersönlichkeit in den Bereichen digitales Medienmarketing und Produktentwicklung mit nachgewiesener Erfahrung in der Förderung von Innovationen bei branchenführenden Unternehmen wie EssenceMediacom, Media Futures Group und R/GA.- Jordan Gorosh wurde zum Vertriebsleiter für Unternehmenskunden ernannt. Gorosh, eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit einem Hintergrund bei Unternehmen wie Sprinklr (CXM), Google (GOOG) und Yelp (YELP), wird seine Fähigkeiten beim Aufbau und der Leitung von leistungsstarken Go-to-Market-Teams einsetzen."Wir freuen uns sehr, diese außergewöhnlichen Führungskräfte bei Brandwatch willkommen zu heißen", sagte Ferrer. "Ihre gebündelte Expertise und Erfahrung werden für unser kontinuierliches Wachstum und unsere Innovation von entscheidender Bedeutung sein."Diese Ernennungen von Führungskräften stärken das wachsende Team erfahrener Führungskräfte von Cision weiter. Zu Beginn dieses Jahres wurde Matt Brown zum Vorstand von PR Newswire ernannt und Elgar Welch wurde Vorstand von CisionOne. Gemeinsam werden sie mit ihrem Fachwissen eine entscheidende Rolle für den weiteren Erfolg von Cision spielen.Informationen zu Brandwatch Brandwatch ist ein Unternehmen von Cision. Cision ist der weltweit führende Anbieter in den Bereichen Verbraucher- und Medienintelligenz, Engagement und Kommunikationslösungen. Wir geben Experten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation, Marketing und soziale Medien die erforderlichen Tools an die Hand, um in der datengestützten Welt von heute zu überzeugen. Unsere tiefgreifenden Fachkenntnisse, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch und PR Newswire, ermöglichen es mehr als 75.000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, zu sehen und gesehen zu werden, zu verstehen und verstanden zu werden von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind.Kontakt für Medienanfragen:Cision Public Relations unterCisionPR@cision.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2534994/Brandwatch_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/brandwatch-kundigt-wichtige-veranderungen-in-der-fuhrung-an-um-wachstum-und-innovation-zu-beschleunigen-302281750.htmlOriginal-Content von: Brandwatch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177209/5891973