KUALA LUMPUR, Malaysia, 21. Oktober 2024 - VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) (Frankfurt: H0T) ("VCI Global" oder das "Unternehmen"), eine diversifizierte Holdinggesellschaft mit Expertise in den Bereichen Beratung, Fintech, KI, Robotik und Cybersicherheit, freut sich, die Ernennung ihres neuen Executive Directors, Victor Lee, ab dem 1. November 2024 bekannt zu geben. Dieser strategische Wechsel soll die Führung des Unternehmens stärken und es besser auf die sich entwickelnde Geschäftswelt und die zukünftige Strategie ausrichten.

VCI Global freut sich, Herrn Victor Lee als Executive Director im Vorstand willkommen zu heißen, der Marco Baccanello nachfolgt. Herr Victor Lee ist ein erfahrener Private-Equity-Experte mit 28 Jahren Erfahrung in verschiedenen Anlageklassen, darunter Private Equity, Wachstumskapital, Leveraged Buyouts, notleidende Vermögenswerte, Risikokapital, Privatkredite und Kryptowährungen.

Herr Lee verbrachte die letzten 19 Jahre bei Franklin Templeton, einem führenden globalen Vermögensverwalter, wo er mehrere leitende Positionen im Bereich Private Equity und alternative Strategien innehatte. Als Managing Director spielte er eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung neuer Initiativen im Bereich alternativer Investments und war Partner bei Templeton Private Equity Partners sowie Co-Leiter des Bereichs Private Equity für Nordasien. Während seiner Karriere bei Franklin Templeton war er maßgeblich an der Generierung von Deals, der Strukturierung und der Strategieentwicklung beteiligt, mit einem Schwerpunkt auf Nordasien, der Türkei und Zentralasien, wobei er auf ein umfangreiches Netzwerk und tiefgreifende Branchenressourcen zurückgreifen konnte.

Bevor er 2005 zu Franklin Templeton kam, arbeitete Herr Lee bei Mizuho Securities Asia Limited, CLSA Capital Partners und der UBS Group AG, wo er sich auf Private-Equity- und Leveraged-Buyout-Transaktionen in Asien konzentrierte. Nach seinem kürzlichen Ausscheiden bei Franklin Templeton in der zweiten Jahreshälfte 2024 gründete er Novacle Ventures Ltd., eine Firma, die sich auf notleidende und spezielle Situationen im globalen Investmentbereich spezialisiert. Darüber hinaus wurde Herr Lee zum stellvertretenden Vorsitzenden des Global Investment Fund ernannt, der Investmentplattform der World Trade United Foundation, einer beratenden NGO der Vereinten Nationen.

Herr Lee besitzt einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt professionelle Buchhaltung von der Chinesischen Universität Hongkong und ist Fellow der Association of Chartered and Certified Accountants (ACCA), UK.

"Die umfangreiche Erfahrung und die strategischen Einsichten von Victor Lee werden von unschätzbarem Wert sein, während wir durch das dynamische Marktumfeld navigieren", sagte Dato" Victor Hoo, Group Executive Chairman und Chief Executive Officer von VCI Global. "Wir freuen uns auf seine Beiträge und sind überzeugt, dass seine Expertise eine entscheidende Rolle bei der Förderung unserer zukünftigen Wachstumsinitiativen spielen wird."

Über VCI Global Limited

VCI Global ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Das Unternehmen operiert in fünf Kernbereichen: Kapitalmarktberatung, Fintech, Immobilien, KI & Robotik sowie Cybersicherheit. Im Bereich der Kapitalmarktberatung bieten wir Lösungen für Börsengänge (IPOs), Beratung in den Bereichen Investor Relations (IR) und Public Relations (PR) sowie M&A-Beratung an. Unser Fintech-Zweig bietet eine proprietäre Finanzierungsplattform an. Im Immobilienbereich bieten wir spezialisierte Beratungsdienste an. Der KI-Bereich liefert GPU-Server, GPU-Cloud-Computing-Dienste, KI- und Large-Language-Model-Lösungen (LLM), während sich das Segment Robotik auf Robotiksysteme für die Nachernteverarbeitung konzentriert. Unser Segment Cybersicherheit bietet umfassende Beratungsdienste und Lösungen im Bereich Cybersicherheit an. VCI Global hat sich der Förderung von Innovationen und der Bereitstellung außergewöhnlicher Werte verschrieben und eine starke Präsenz in der Region Asien-Pazifik, den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten aufgebaut, um globales Wachstum und Transformation voranzutreiben.

Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte https://v-capital.co/.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Solche Aussagen beinhalten Aussagen zur Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft auszubauen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich Aussagen, die möglicherweise von den Worten "beabsichtigt", "könnte", "wird", "plant", "erwartet", "antizipiert", "projiziert", "vorhersagt", "schätzt", "anstrebt", "glaubt", "hofft", "potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken begleitet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und anderen zukünftigen Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorhersehbar sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Tatsächliche Ergebnisse könnten aufgrund bestimmter Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Fähigkeit des Unternehmens, profitable Geschäfte zu betreiben, die Akzeptanz neuer Produkte durch Kunden, die Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) und zukünftige Maßnahmen der Behörden in den Ländern, in denen das Unternehmen Lieferkettenpartner hat, die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und die wirtschaftliche Lage der Kunden des Unternehmens, die Auswirkungen konkurrierender Produkte und Preise, erfolgreiches Management und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen sowie andere Risikofaktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der United States Securities and Exchange Commission ("SEC") beschrieben sind, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren, außer im Einklang mit geltendem Recht.

