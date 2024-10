Tagesausblick für 22.10.: Berichtssaison gewinnt an Fahrt. Gold und Silber gefragt

Die Anleger zeigten sich zum Auftakt in die neue Woche zurückhaltend. Die Nachrichtenlage war dünn und im Wochenverlauf stehen nur wenigen Wirtschaftdaten zur Veröffentlichung an. Der Fokus hingegen liegt auf den Unternehmensdaten. In den kommenden Tagen gewinnt die Berichtssaison in Europa, sowie in den USA an Fahrt und könnte entsprechende Impulse setzen.

An den Rentenmärkten zogen die Renditen trotz rückläufiger Erzeugerpreise aus Deutschland mehrheitlich an. Vor allem 10-jährige Staatspapiere gaben gegenüber dem Schlussstand von Freitag deutlich nach. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen sprang dabei über die 4%-Marke. Edelmetalle wie Gold und Silber setzten ihre jeweilige Rally fort. Der Preis für eine Feinunze Gold schraubte sich dabei auf 2.740 USD. Der Silberpreis stieg auf den höchsten Stand seit 12 Jahren. Der Ölpreis bügelte derweil die Verluste vom Freitag fast wieder aus. Dabei verbesserte sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil auf über 74 USD.

Unternehmen im Fokus

Aurubis machte in den zurückliegenden Handelstagen einen deutlichen Sprung nach oben und schob sich heute über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Die Deutsche Post rechnet erneut mit einem starken Weihnachtsgeschäft. "An den stärksten Tagen rechnen wir mit knapp über elf Millionen Paketen, die wir in unserem Netz transportieren", sagte Nikola Hagleitner, Vorständin für das deutsche Post- und Paketgeschäft, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Aktie zeigte sich von diesen Aussagen unbeeindruckt und schloss mit leichten Verlusten. Fresenius Medical Care und Hugo Boss schoben sich heute über ihre jeweiligen Septemberhochs. Finanzwerte wie Commerzbank und Deutsche Bank sowie Rückversicherer wie Hannover Rück. und Münchener Rück. zählten heute zu den größten Verlierern. Die Stimmung bei den Halbleitertiteln bleibt ebenfalls gedämpft. Die Aktien von Elmos Semiconductor sowie Infineon schlossen jeweils mit einem deutlichen Abschlag. Statt in Hardware stiegen Anleger heute bei Software-Herstellern wie Atosss Software, Nagarro und Teamviewer ein.

Morgen werden unter anderem Deutsche Börse, flatexDEGIRO, GE Aerospace, General Motors, L'Oreal, Texas Instruments, Verizon und Vivendi Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

ECB"s McCaul speaks at tech event

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker speaks on Fintech

ECB"s Lane speaks at central banking event

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.535/19.600/19.666/19.808 Punkte Unterstützungsmarken: 19.073/19.171/ 19.285/19.400/19.490 Punkte Der DAX® startete mit einem Gap nach unten und tauchte im weiteren Verlauf auf 19.500 Punkte nach unten. Damit ist der kurzfristige Aufwärtstrendkanal zunächst verletzt. Im späten Handel pendelte sich der Index zwischen 19.490 und 19.535 Punkte ein. Sinkt der Leitindex unter 19.490 Punkte droht ein weiterer Rücksetzer bis 19.400 Punkte. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren gaben im Tagesverlauf zwar ebenfalls nach - stabilisierten sich jedoch zum Ende der Sitzung. Neue Kaufimpulse sind frühestens oberhalb von 19.535 Punkten zu erwarten. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 23.09.2024 - 21.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 22.10.2019 -21.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 95,40 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 84,62** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 96,37*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2024; 17:15 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,60* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,60 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,46* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,06* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2024; 17:15 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.