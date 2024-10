Einmal in K.I.T.T aus Knight Rider sitzen oder mit der Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft durch die Gegend düsen? Ein US-amerikanischer E-Auto-Hersteller macht es seinen Kunden möglich - per Software-Update. Rivians Update ist seit dem 18. Oktober 2024 verfügbar und Besitzer können die Fahrzeugmodelle R1T und R1S optisch anpassen. Das bedeutet, dass die Display-Aufmachung und das Farbschema der Beleuchtung neben K.I.T.T. auch Zurück in die Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...