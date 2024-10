Die Veranstaltung vereint Branchenführer aus der gesamten EMEAI-Region für zwei Tage zum persönlichen Lernen und Networking.

Gurobi Optimization, LLC, der führende Anbieter von Decision-Intelligence-Technologie, wird am 5. und 6. November 2024 im Capital C in Amsterdam den ersten jährlichen EMEAI Decision Intelligence Summit ("Gurobi Summit") veranstalten.

Nach dem Erfolg der Auftaktveranstaltung für Nord- und Südamerika im vergangenen Monat in Las Vegas werden Operations Researchers, Data Scientists und Business Leaders aus der gesamten Region auf dem EMEAI Summit zusammenkommen, um die neuesten Fortschritte in der mathematischen Optimierung und Entscheidungsintelligenz zu erkunden.

Auf dem Gurobi Summit werden Sonderpräsentationen von Unternehmen wie Accenture und ICRON zu sehen sein. Mehrere Partner des Unternehmens darunter Decide4AI, Decision Labs, LTPLabs und ORMAE werden ebenfalls anwesend sein, um ihre Lösungen und Einblicke zu präsentieren.

Die zweitägige Veranstaltung ist vollgepackt mit informativen Vorträgen, spannenden Kundenfallstudien und interaktiven Lernmöglichkeiten. Am ersten Tag finden Keynotes, Fachvorträge und Podiumsdiskussionen statt. Tag 2 ist dem praxisorientierten Lernen gewidmet und umfasst eine Vielzahl an Trainingseinheiten, die auf unterschiedliche Fähigkeitsstufen zugeschnitten sind vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen.

"Wir freuen uns sehr, den Gurobi Summit nach Amsterdam zu bringen", sagte Duke Perrucci, CEO von Gurobi. "Wir bringen wieder einmal einige der klügsten Köpfe der Branche zusammen, um den Teilnehmern die Tools und Einblicke zu bieten, die sie benötigen, um bei ihrer Entscheidungsfindung das Potenzial der Optimierung vollständig auszuschöpfen."

Den Teilnehmern werden zahlreiche Gelegenheiten geboten, sich mit gleichgesinnten Fachleuten, Branchenführern und Gurobi-Experten zu vernetzen und auf der Partnerausstellung von Gurobi innovative Lösungen zu entdecken.

Für weitere Informationen zum Gurobi Summit EMEAI und zum Anzeigen der vollständigen Tagesordnung und Rednerliste besuchen Sie die offizielle Website der Veranstaltung.

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision Intelligence-Technologie von Gurobi können Kunden in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Personaleinsatzplanung und Portfolio-Optimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi die optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit sehr umfangreichen Funktionen und einen erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsrate von 98 %.

Gurobi wurde 2008 gegründet und hat Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Es bedient Kunden in fast allen Branchen, darunter Unternehmen wie SAP, Air France und die National Football League. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.gurobi.com/ oder +1 713 871 9341.

