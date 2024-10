DJ Aktien Schweiz etwas leichter - Nur zwei Gewinner im SMI

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem Anstieg der vergangenen Handelstage haben die Aktienkurse an der Schweizer Börse am Montag etwas nachgegeben - im Einklang mit der Entwicklung an den meisten europäischen Aktienmärkten. Leicht bremsend wirkte der zum Euro festere Franken. Er wurde gestützt von der bestätigten Spitzenbonität "AAA" der Ratingagentur Fitch für die Schweiz, bei einem stabilen Ausblick. Dazu folgten die Anleger im Späthandel der Entwicklung an der Wall Street, wo die Indizes nach der jüngsten Rekordjagd etwas Fahrt nach unten aufnahmen.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 12.262 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen 18 Kursverlierern mit Nestle (+0,4%) und Logitech (+0,9%) nur zwei Kursgewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 14,4 (Freitag: 19,71) Millionen Aktien.

Roche hielten sich mit einem nur kleinen Minus von 0,1 Prozent besser als der breite Markt. Der Pharmariese hat von der US-Arzneimittelbehörde die Zulassung für ein Begleitdiagnostikum für Magen- und Speiseröhrenkrebs erhalten.

In der zweiten Reihe profitierten Swatch von Hoffnungen auf eine Fahrt aufnehmende Konjunktur im wichtiger Abnehmerland China. Die chinesische Notenbank hat zwei wichtige Zinssätze, nachdem in der jüngsten Vergangenheit bereits diverse staatliche Stützungsmaßahmen für die maue Wirtschaft des Landes angekündigt worden waren. Allerdings wartet man hier vielfach noch auf Details. Für Swatch ging es um 1,2 Prozent nach oben, die Aktie des ebenso stark von China abhängigen Luxusgüterherstellers Richemont gab dagegen um 0,6 Prozent nach.

Für das UBS-Papier ging es um 1,5 Prozent deutlicher nach unten. Die Bank teilte den Verkauf ihrer 50-prozentigen Beteiligung am Swisscard-Joint-Venture an den bisherigen Partner American Express mit - ohne einen Verkaufspreis zu nennen. Swisscard war 1998 gemeinsam von Credit Suisse und American Express gegründet worden. Der Ausstieg ist ein weiterer Schritt zur Bereinigung des übernommenen Credit-Suisse-Portfolios durch die UBS.

Schlusslichter im SMI waren nachrichtenlos Swiss Re, Lonza und Kuehne + Nagel mit einem Minus von bis zu 1,8 Prozent.

Sandoz verteuerten sich um 4,6 Prozent, befeuert von einem erhöhten Kursziel der Analysten von JP Morgan.

