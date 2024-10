Japanische Partei will die Steuern auf den Kryptohandel senken

Für Bitcoin-Investoren und Trader sind die Steuern natürlich ein wichtiger Punkt, den es bei Investments zu beachten gilt. Hohe Steuersätze können die eigenen Gewinne natürlich stark schmälern. So hat etwa die italienische Regierung vor einigen Tagen harsche Kritik eingefahren, als sie ankündigte, die Steuern auf Gewinne am Kryptomarkt künftig auf 42 Prozent anheben zu wollen! Damit würde ein Anleger das komplette Verlustrisiko allein tragen, im Falle eines Gewinns würde ihm aber beinahe die Hälfte abgenommen werden. Kein faires Verhältnis. Japan könnte jetzt aber genau den umgekehrten Weg gehen.

Demokratische Partei verspricht Steuersenkung auf den Kryptohandel

Derzeit nehmen sich wohl viele Politiker weltweit ein Beispiel an Donald Trump. Dieser hat es geschafft, sich über seine Nähe zu den Kryptoanlegern einen eklatanten Vorteil im Wahlkampf zu verschaffen. Ein Vorgehen, das nun offenbar auch die Democratic Party of People adaptiert. Denn diese hat jetzt versprochen, im Falle eines Wahlsieges die Steuern auf den Kryptohandel stark zu senken.

Japan to cut Bitcoin and crypto taxes from 55% to 20% if the Democratic Party wins the election. pic.twitter.com/KdeU5L0Ki0 - Radar (@RadarHits) October 21, 2024

Derzeit ist das japanische Steuersystem für Kryptoanleger nämlich sehr ungünstig. Während der Steuersatz auf Gewinne bei nicht börsennotierten Aktien bei 20 Prozent liegt und die für börsennotierte sogar nur bei 10 Prozent, fallen auf den Bitcoin und andere Kryptowährungen bis zu 55 Prozent an! Das liegt daran, dass der Kryptohandel mit dem progressiven persönlichen Steuersatz besteuert wird.

Also kurz gesagt, das Einkommen aus der Arbeitstätigkeit und den Kryptogewinnen wird zusammengerechnet. Das ergibt für Trader und Investoren hohe Steuern und genau dem will die demokratische Partei in Japan jetzt Abhilfe schaffen. So soll die Besteuerung auf 20 Prozent reduziert werden, was man durchaus als fair betrachten kann.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.