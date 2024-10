(shareribs.com) New York 21.10.2024 - Tesla legt am Mittwoch seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Für Analysten und Investoren bietet sich damit die Gelegenheit, den Autobauer in Bezug auf sein geplantes Robotaxi-Geschäft zu durchleuchten. Die Aktie von Tesla hat Anlegern in diesem Jahr wenig Freude bereitet. Seit Januar haben die Papiere rund elf Prozent verloren, bedingt durch sinkende Absatzzahlen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...