Krypto-Wale treiben Presale von Pepe Unchained auf 21 Mio. USD

Der Markt der Memecoins hat sich wieder an die Marke von 60 Mrd. USD bewegt, während der beliebteste Memetoken-Presale von Pepe Unchained mittlerweile mehr als 21 Mio. USD für die Finanzierung seines ETH-Ökosystems mit Skalierungslösung eingenommen hat.

Bemerkenswert ist, wie hoch sich das Verkaufstempo hält und wie viele Mittel bereits erzielt wurden. Allein über die vergangenen vier Tage sind weitere 1,2 Mio. USD hinzugekommen, da sich die Investoren eine frühe Einstiegschance in eine der vielversprechendsten Kryptowährungen für den nächsten Bullenmarkt sichern wollen.

Obwohl die Marke erst vor wenigen Stunden übertroffen wurde, hat Pepe Unchained mittlerweile schon mehr als 21,34 Mio. USD erzielt. Extrapoliert man das aktuelle Verkaufstempo, so müssten bis Ende der Woche mehr als 23,38 Mio. USD erreicht werden. Demnach bedeutet dies für jetzige Anleger noch einige Buchgewinne durch Preiserhöhungen.

Ein Grund für die Zunahme des Verkaufstempos ist vermutlich auch der Start der Bewerbungsphase des Inkubatoren-Programms des PepeNets. Denn auf diese Weise kommen noch weitere Projekte auf der Chain hinzu. Zusammen mit der hohen Finanzierungssumme steigen die Erwartungen, dass sich Pepe Unchained zu etwas sehr Großem entwickelt.

In der aktuellen Phase können die Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,0115 USD erworben werden. Es fehlen jedoch nur noch rund 320.000 USD oder weniger als 44 Stunden, bis die nächste Erhöhung von rund 3,75 % stattfindet. Somit kann dies bereits heute geschehen, wenn man von dem aktuellen Verkaufstempo ausgeht.

ApeCoin löst mit neuen ApeChain und Launchplattform Ape Express nächsten Memecoin-Boom aus

Der Markt der Memecoins ist besonders schnelllebig, und so stürzen sich die Investoren häufig auf die neuesten vielversprechenden Chancen. Eine solche haben sie zuletzt in dem ApeCoin erkannt, da dieser seine eigene Blockchain mit dem Namen ApeChain entwickelt. Auf dieser wurde ebenso die eigene Memetoken-Launchplattform Ape Express gestartet.

Dies hat wiederum viele an dem Erfolg von Sun.Pump auf Tron und die Kursanstiege der zugehörigen Coins $SUN und $TRX erinnert, auch wenn das Interesse an deren Angeboten mittlerweile wieder abgenommen hat. Stattdessen verlagerte es sich zuletzt verstärkt zu Pump.Fun auf Solana und das neue Ape Express auf der ApeChain.

Davon profitiert auch der zugehörige ApeCoin, welcher seit dem initialen Anstieg nach seiner Einführung kontinuierliche Verluste erlitten hat und schon fast tot erschien. Seit der Einführung seiner neuen Memecoin-Angebote konnte $APE innerhalb weniger Stunden um sensationelle 111,99 % steigen.

Ein ähnliches Szenario könnte sich nun für den $PEPU-Coin von Pepe Unchained ergeben. Zumal er sich mit Ethereum den Marktführer im Bereich der dezentralen Angebote ausgesucht hat.

Somit bietet er sogar noch ein größeres Potenzial als dies bei weniger etablierten und verbreiteten Chains mit geringerer Liquidität wie Tron, Solana, Cardano oder BNB Smart Chain der Fall ist.

Ebenso wirken sich das Umfeld des Kryptomarktes und die Konjunktur tendenziell positiv auf den Kryptomarkt aus. Zuletzt kam es zu einem Anstieg der USDT-Bestände auf 120 Mrd. USD, was in bestimmten Marktphasen als eine Art Vorindikator für künftige Investments in den Kryptomarkt angesehen werden kann.

Auch für Bitcoin steigen die Erwartungen, dass dieser noch in dem bullischen Monat Uptober ein neues Allzeithoch verzeichnen wird. Zeitgleich hat sich das Sentiment zuletzt wieder in den Bereich der Gier bewegt, sodass es bald zu impulsiven Anstiegen kommen kann. Aber auch an dem hohen Verkaufstempo der $PEPU-Coins lässt sich die Risk-on-Stimmung gut erkennen.

Krypto-Wale stürzen sich erneut auf Pepe Unchained

Schon in der Vergangenheit gab es unzählige Berichte von Walen und berühmten Krypto-Persönlichkeiten wie Mario Nawfal, welche das Projekt ins Visier genommen und deren Coins gekauft haben. Nun wurde erneut von einem weiteren Wal berichtet, welcher $PEPU-Token für umgerechnet mehr als 50.000 USD erworben hat.

Über ähnlich hohe Investitionsbeträge wurde schon im vergangenen Monat mehrfach berichtet. Jedoch waren auch dies nicht die ersten Wale, die in Pepe Unchained eingestiegen sind. Dies ist wiederum ein Indiz für ein besonders vielversprechendes Kryptoprojekt, da Großinvestoren in der Regel eine gründlichere Due Diligence durchführen und bessere Hilfsmittel haben.

Wal-Transaktion des $PEPU-Investments | Quelle: Etherscan

Beeindruckend ist auch, wie schnell die Community von Pepe Unchained wächst. Denn mittlerweile erzielt das Projekt auf X 51.200 Abonnenten, was nur 17.200 weniger als beim ursprünglichem PepeCoin ($PEPECOIN) ist. Dafür, dass er sich noch im Presale befindet, ist dies eine hervorragende Leistung.

All dies deutet darauf hin, dass es erst der Anfang von Pepe Unchained ist. Denn durch die Listungen der Kryptobörsen kann noch weitere Liquidität in das Projekt strömen und es auf neue Höhen treiben, wie es erst mit dem heutigen Kursanstieg von Simon"s Cat von 51 % durch die Binance-Listung beobachtet wurde.

Entwickler können sich nun beim Pepe Council bewerben

Einer der vermutlich spannendsten Aspekte von Pepe Unchained ist sein neues Inkubatoren-Programm, mit welchem es innovative Entwickler fördern und dem eigenen Ökosystem zu neuem Wachstum verhelfen will. Dies hat das Interesse der Anleger noch einmal verstärkt, denn somit kann es schneller skalieren und die Nachfrage nach den eigenen Coins und daher deren Kurs antreiben.

Ferner unterstreicht dies die Seriosität und den langfristigen Horizont des Projektes, was es auch von schätzungsweise 99,7 % der restlichen Memecoins unterscheidet, die nur eine Halbwertszeit von durchschnittlichem einem Jahr und auf den Launchpads eine Listungschance von zuletzt 1,39 bis 2,08 % haben. Dennoch wollen sie 50 bis 60 % der Anleger (je nach Erfahrungsgrad) mit in ihre Portfolios aufnehmen.

Schließlich bieten die Memecoins eine Aussicht auf potenzielle Millionengewinne. Einen deutlich besseren Ansatz stellt allerdings ein Memecoin-Infrastrukturinvestment dar. So können Sie von der hohen Nachfrage und den Gebühreneinnahmen profitieren, die bei Pump.Fun zuletzt bei 30.000 Memecoins täglich, bei fast 2 Mio. USD pro Tag lagen.

Im Gegensatz zu diesem bietet Ihnen Pepe Unchained jedoch einen eigenen Coin, welcher zudem noch günstig im Vorverkaufsangebot erworben werden kann. Dafür werden die Kryptowährungen ETH, USDT und BNB sowie mit Bankkarten auch Fiatwährungen akzeptiert.

Angesichts der hohen Sicherheitsanforderungen an das Ökosystem wurden die Smart Contracts mehrfach von Coinsult und SolidProof überprüft. Die Audits konnten keine schwerwiegenden Sicherheitsrisiken finden, sodass Anleger von einer höheren Sicherheit profitieren.

Alle neuesten Entwicklungen und Ankündigungen über Pepe Unchained erfahren Sie über das X-Profil und den Telegram-Kanal. Zudem können Sie hier auch mit der wachsenden Community interagieren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.