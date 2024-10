Die Börsen steigen und steigen. Und selbst wenn es rund um die US-Wahl zu etwas Schüttelfrost kommen kann, so sollte es doch danach eine prächtige Jahresendrallye geben. Und wir haben dafür 3 ETFs, die aktuell sogar noch besser laufen als der MSCI World. 18,55 Prozent. Um so viel hat der MSCI World ETF in Dollar gerechnet dieses Jahr bereits zugelegt. Damit liegt die Rendite 2024 deutlich über dem langjährigen Schnitt von ungefähr 9 Prozent. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...