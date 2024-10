eclipse dynamisches Glas basiert auf der proprietären elektrophoretischen Lichtmodulator-Technologie (ELM) von eLstar. Bei dieser Vorstellung werden die ersten großen Einheiten präsentiert, die in einer kommerziellen Produktionsanlage hergestellt wurden

eclipse wird auf der Glasstec am 22. Oktober um 10:00 Uhr am Stand C16 von eLstar in Halle 11 vorgestellt

Glasstec eLstar Dynamics, der führende Entwickler von Hochleistungsglas, kündigt die Vorstellung des großflächigen dynamischen Glases eclipse auf der Glasstec an. eclipse basiert auf der proprietären elektrophoretischen Lichtmodulator-Technologie (ELM) von eLstar und ist das nachhaltigste dynamische Glas auf dem Markt. Es wird aus ungiftigen, in der Natur reichlich vorhandenen und recycelbaren Materialien hergestellt und reduziert den Energieverbrauch in Gebäuden und Fahrzeugen, wodurch die Nebenkosten und der CO2-Fußabdruck gesenkt werden.

Mit einer Dicke von nur 1 mm und in kundenspezifischen Größen von bis zu 2,9 Metern x 3,3 Metern ist eclipse auch das leichteste, größte und vielseitigste dynamische Glas auf dem Markt, das vollständig mit herkömmlichen nachgelagerten Prozessen wie der Laminierung und der Herstellung von Isolierglaseinheiten kompatibel ist.

"Nachhaltigkeit und die Senkung der CO2-Emissionen sind unsere Hauptanliegen bei eLstar", sagte Anthony Slack, CEO von eLstar Dynamics. "Wir freuen uns über diese Demonstration des dynamischen Glases eclipse aus kommerzieller Großproduktion und laden alle ein, sich Muster an unserem Glasstec-Stand anzusehen. Wir revolutionieren die Smart-Glass-Branche weiterhin, indem wir umweltfreundliche Lösungen entwickeln."

eclipse verwendet die elektrophoretische Tintentechnologie, die sich in mehr als einer Milliarde E-Readern bewährt hat. Sie ermöglicht anpassbare Farben im geschlossenen Zustand und einen völlig farbneutralen offenen Zustand, der alle Vorteile des natürlichen Lichts bietet, oder das Licht in Sekundenschnelle blockiert, um Privatsphäre und Komfort zu gewährleisten.

eLstar Dynamicsist der führende Entwickler und Anbieter von Hochleistungsglas, wie z. B. dynamischem Smart Glass, für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Architektur, Automobilindustrie und Spezialmärkte. eLstar Dynamics geht auf die Nachfrage nach realisierbaren Lösungen ein, indem es nachhaltiges und erschwingliches Smart Glass anbietet. Durch die Nutzung bestehender Produktionsanlagen kann eLstar Smart Glass mit viel geringerem Energieverbrauch und geringeren Auswirkungen auf die Umwelt herstellen.

