SAP, Europas führender Softwarehersteller, verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Anstieg bei Umsatz und Gewinn. Der Konzernumsatz kletterte um 9 Prozent auf 8,47 Milliarden Euro, während der Nettogewinn um 13 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro stieg. Besonders hervorzuheben ist das bereinigte Betriebsergebnis, das unerwartet kräftig um 27 Prozent auf 2,24 Milliarden Euro anwuchs. Diese Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich und führten zu einer Anpassung der Jahresprognose. SAP rechnet nun mit einem währungsbereinigten Anstieg des Betriebsergebnisses von 20 bis 23 Prozent für das Gesamtjahr 2024.

Cloudgeschäft als Wachstumstreiber

Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg war das florierende Cloudgeschäft. Der Umsatz in diesem Segment stieg um beeindruckende 25 Prozent. Auch die Auftragseingänge für die kommenden zwölf Monate zeigen eine positive Entwicklung. Diese starke Performance spiegelt sich in der Börsenreaktion wider: Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine von SAP verzeichneten im nachbörslichen Handel einen Anstieg von 4 Prozent. Trotz der angespannten Wirtschaftslage in vielen Regionen demonstriert SAP damit seine Widerstandsfähigkeit und Innovationskraft im sich wandelnden Technologiemarkt.

