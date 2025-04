Rheinmetall erwartet beeindruckende Zuwächse bei Umsatz und operativem Ergebnis, angetrieben durch die ungebrochene Nachfrage im Rüstungssektor. Der Konzern bekräftigt seinen optimistischen Ausblick und stellt Prognoseanhebungen in Aussicht. Die Aktie ist am Dienstag der größte Gewinner im DAX. So sieht das INDEX RADAR-Prognosemodell die weitere Kursentwicklung. Rheinmetall hat das Jahr mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...