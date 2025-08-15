Der DAX trat am Freitag im Vorfeld des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin auf der Stelle. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 24.359,30 Punkte. Der MDAX verlor 0,6 Prozent auf 30.951,69 Punkte. Und der Nebenwerteindex SDAX gab sogar ein Prozent nach auf 17.022,94 Punkte.An den Finanzmärkten herrscht hohe Erwartungshaltung im Hinblick auf das Gipfeltreffen der beiden Staatschefs. Trump sieht sich dabei als Vermittler und betrachtet das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär