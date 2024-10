SHANGHAI, Oct. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ESG Global Leaders Conference 2024 fand am 16. Oktober in Shanghai statt. China Eastern Airlines hielt als einziger Vertreter der zivilen Luftfahrtindustrie eine Grundsatzrede und präsentierte auf der Konferenz ihre Erfolge in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).



Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken.

Die Fluggesellschaft wurde auch zum "Official Airline Service Provider" für die Konferenz ernannt und bot den Teilnehmern aus aller Welt einen herausragenden "Four Excellences"-Service.

Unter dem Motto "Uniting for Global Prosperity" wurden aktuelle Themen wie Energie und die "Dual Carbon"-Ziele, Green Finance, nachhaltiger Konsum sowie Technologie und Gemeinwohl diskutiert. Mehr als 800 Gäste aus verschiedenen Sektoren aus aller Welt nahmen an der Konferenz teil.

Unter den hochkarätigen Rednern waren Ban Ki-moon, der achte Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kristalina Georgieva, die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, sowie Führungskräfte großer internationaler Organisationen, Chefs weltweit führender Unternehmen und Nobelpreisträger.

Am Stand der China Eastern Airlines stießen mehrere innovative Produkte auf großes Interesse bei den Besuchern. Dazu gehörten eine "Smart Inspection Platform for Bore Damage", die erste ihrer Art in der zivilen Luftfahrt Chinas, sowie Anti-Ermüdungs-Armbänder für Piloten, Sicherheitsarmbänder für das Personal und Gepäcksicherungsbänder - jedes dieser Projekte leistet einen Beitrag zu ESG.

Als "Official Airlines Service Provider" für die Konferenz bot China Eastern Airlines auch Reise-Komplettlösungen für mehr als 50 wichtige Gästen aus Städten wie Paris, New York und Kuala Lumpur an. Die beeindruckenden "Four Excellences"-Services hinterließen bei den Teilnehmern einen bleibenden Eindruck.

China Eastern Airlines hat sich in den vergangenen Jahren den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung verschrieben und ihre Governance und Performance im Bereich ESG kontinuierlich verbessert.

Die Fluggesellschaft hat als Erstnutzer des C919-Flugzeugs den ersten kommerziellen Flug erfolgreich absolviert und den regulären kommerziellen Betrieb aufgenommen.

In enger Zusammenarbeit mit Stakeholdern hat China Eastern Airlines innovative Ansätze für "energieeffizientes und kohlenstoffarmes Fliegen" vorangetrieben. Ausgehend von einem kundenorientierten Ansatz bietet die Fluggesellschaft qualitativ hochwertige Luftfahrtprodukte an und hat die Erfahrungen aus dem "Green Rural Revitalization Program" genutzt, um die Anstrengungen für eine effektive Unterstützung zu bündeln und so zur Wiederbelebung ländlicher Gebiete beizutragen.

Das Unternehmen veröffentlicht seit 16 Jahren in Folge einen ESG-Bericht. Seit 2018 haben sich die MSCI ESG-Ratings kontinuierlich verbessert, wobei für 2020 und 2021 jeweils ein A-Rating erreicht wurde.

Quelle: China Eastern Airlines