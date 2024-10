Inflection AI gab heute gab heute die Übernahme von Boundaryless, ein führender Robotic Process Automation (RPA) Lösungsanbieter in Europa bekannt, um den schnellen Einsatz seiner KI-Agenten-Fähigkeiten innerhalb des Unternehmens zu unterstützen.

Boundaryless liefert Datentransformation, Automatisierungen, KI und Analyselösungen für Kunden im Finanzbereich, Energiesektor und Gesundheitswesen sowie in der Fertigung und darüber hinaus. Das preisgekrönte Team von Boundaryless bringt tiefe Erfahrung mit dem Einsatz und der Integration von KI und Automatisierungstechnologien, wie iPath, für Fortune-500-Kunden weltweit in unser Unternehmen ein. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Implementierung von Daten, KI und Automatisierungslösungen in unterschiedlichen Branchen und Anwendungsfällen hat Kunden Millionen von Dollar gespart und die Effizienz und Genauigkeit drastisch gesteigert.

Durch diese Transaktion wird sich der Hauptsitz von Boundaryless in der Schweiz als erstes europäisches Büro von Inflection AI mit dem neu erweiterten Team dem Vertrieb, der Implementierung und Partneraktivierung in der EMEA-Region widmen.

"Das Team von Boundaryless bildet eine perfekte Ergänzung von Inflection AI, da sie verstehen, was benötigt wird, um transformative Technologien in Fortune-500-Unternehmen einzuführen", so Sean White, CEO von Inflection AI. "Unser Enterprise AI-System ist mehr als lediglich ein Chatbot. Es ist tief in das Unternehmen integriert und läuft vor Ort oder in Ihrer privaten Cloud, sodass Sie voll und ganz darauf vertrauen können, dass wir im Namen Ihrer Mitarbeiter handeln. Die Installation dieser Art von KI-Agenten erfordert spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten und deshalb freuen wir uns, dieses Team an Bord zu holen."

"Der Anschluss an Inflection AI wird es unserem Team ermöglichen, Unternehmen stärker zu beeinflussen, als wir es jemals zuvor konnten", so Erik Gillet, Gründer und CEO von Boundaryless. "Alle unsere Kunden möchten ihre Automatisierungsprogramme durch KI und die Prozessautomatisierung mit KI-Agenten erweitern. Inflection AI verfügt über ein einzigartiges und aufregendes Angebot. Sein ganzheitliches KI-System ermöglicht es Unternehmen, den vollen Nutzen daraus zu ziehen, wozu KI in der Lage ist und wir können es kaum erwarten, um dies für unsere Kunden erlebbar zu machen."

Über Inflection AI

Inflection AI baut die Zukunft der Enterprise AI. Nach seiner Gründung im Jahr 2022 erstellte das Unternehmen mit Pi eines der intelligentesten Large Language Models der Welt, das von Millionen Menschen auf der ganzen Welt genutzt wird. Im März 2024 wurde Inflection AI unter der Leitung von CEO Sean White neu gegründet mit der Mission, Menschen zu befähigen, um mehr zu erreichen, indem das volle Potenzial von Enterprise Intelligence-Lösungen ausgeschöpft wird. Weitere Information finden Sie unter inflection.ai.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241021339762/de/

Contacts:

press@inflection.ai