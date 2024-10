Sui vs. Aptos Coin: Steigt das günstigere APT nun stärker?

In dem Rennen um die Marktführerschaft der Layer-1-Blockchains wurden nach Solana zuletzt Kaspa und Sui enorm in die Höhe getrieben. Inzwischen könnte sich das Interesse zu Aptos zu verlagern, welches ebenfalls eine sehr kompetitive Blockchain zu bieten hat.

Aufgrund der deutlich geringeren Bewertung des APT-Coins im Vergleich zu Sui und seiner fortschrittlichen Technologie, wollen wir uns im folgenden Beitrag einmal näher mit den beiden Kryptowährungen im Vergleich beschäftigen. Erfahren Sie jetzt, ob Aptos im kurzfristigen Rahmen sogar ein größeres Steigerungspotenzial als Sui bieten kann.

Sui vs. Aptos Coin: Vergleich der Technologie

Je nach Workload soll die Sui-Chain 10.871 bis 297.000 TPS erreichen. Insbesondere durch das Mysticeti-Upgrade konnte das Netzwerk seine Transaktionen pro Sekunde steigern. Die Blockchain erreicht mit ihrem DAG-basierten Konsensverfahren, der Programmiersprache Move und der parallelen Verarbeitung eine hohe Geschwindigkeit.

Hinzu kommt der objektorientierte Ansatz, welcher Sui von anderen Blockchains unterscheidet sowie einen Vorteil für die Skalierbarkeit und die Sicherheit bietet. Denn es werden Wallets, Smart Contracts und mehr als separate Objekte behandelt.

Aptos soll hingegen unter idealen Bedingungen nur 160.000 TPS erreichen, was mithilfe des Block-STM-Systems, der parallelen Verarbeitung und einem objektorientierten Ansatz ermöglicht wird. Ebenso verwendet die Chain die Programmiersprache Move.

Die Finalität der Transaktionen aus Sui soll seit dem neuesten Upgrade bei 390 ms liegen, was sogar noch einmal weniger als die 400 ms von Solana ist. Im Vergleich zu den 800 ms von Aptos ist es deutlich attraktiver.

Sui nutzt das Narwhal und Bullshark-Modell, welches einen hohen Datendurchsatz und eine geringe Latenz ermöglicht. Dafür ist es allerdings etwas anfälliger für 51%-Angriffe als es bei Aptos der Fall ist, welches das energieeffiziente Byzantine Fault Tolerance nutzt.

Sui vs. Aptos Coin: Anzahl täglich aktiver Wallets

Sui vs. Aptos: Täglich aktive Wallets | Quelle Artemis

Die Sui-Blockchain verzeichnet derzeit 1,1 Mio. aktive Wallets pro Tag und liegt somit deutlich vor den 0,54 Mio. von Aptos. Bemerkenswert ist, dass ihre Anzahl seit April 2024 deutlich steigen konnte.

Zeitweise konnte Aptos allerdings Sui bei den täglich aktiven Wallets in einigen Monaten übertreffen. Seit Mai 2024 hat die Sui-Chain jedoch mit einem großen Abstand ihren Kontrahenten überholt. Während Aptos die Anzahl seiner aktiven Wallets stetig gesteigert hat, scheint sie bei Sui nach abrupten Anstiegen nun wieder ebenso abzunehmen.

Sui vs. Aptos Coin: Anzahl täglicher Transaktionen

Sui vs. Aptos Anzahl täglicher Transaktionen | Quelle Artemis

Einen weiteren Anhaltspunkt bezüglich der Netzwerkaktivität gibt uns die Anzahl der täglichen Transaktionen auf den jeweiligen Chains. In dieser Hinsicht war es zuerst ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem Aptos mit 578,7 Mio. durchschnittlichen täglichen Transaktionen temporär die Führung übernommen hatte. Dennoch liegt der Sui-Rekord bei 710,3 Mio. Transaktionen.

Mittlerweile hat sich die Anzahl auf Aptos auf 56,2 Mio. auf rund ein Zehntel verkleinert. Im Gegensatz dazu konnte die Sui-Chain die Transaktionsanzahl zuletzt auf 376,4 Mio. steigern und somit wieder Aptos überholen.

Sui vs. Aptos Coin: TVL (Total Value Locked)

Sui vs. Aptos Coins TVL | Quelle Artemis

Mithilfe des TVL erhalten wir einen Eindruck, wie viele Vermögenswerte innerhalb der Ökosysteme gehalten werden. Zudem erhalten wir somit Einsicht in die Etablierung und Aktivität der Chains.

Noch bis Oktober des Jahres 2023 lag Aptos vor Sui, seitdem konnte letzteres zuletzt sogar noch einmal seinen Vorsprung ausbauen und die Marke von 1 Mrd. USD überwinden. Im Gegensatz dazu beträgt der TVL von Aptos mit 0,57 Mrd. USD nur etwas mehr als die Hälfte. Allerdings ist bei beiden ein Wachstum feststellbar.

Sui vs. Aptos Coin: Vergleich des DEX-Volumens

Sui vs. Aptos Coins DEX Volumen | Quelle Artemis

Ein weiterer Aktivitätsindikator ist das DEX-Volumen, welches Auskunft darüber gibt, wie hoch das Volumen in USD ist, welches über die dezentralen Kryptobörsen der einzelnen Chains bewegt wird. Hier werden die durchschnittlichen täglichen Niveaus wiederum auf Monatsbasis angegeben.

In dieser Hinsicht war Sui seinem Konkurrenten Aptos fast immer überlegen und konnte nur einmal kurz von diesem übertroffen werden. Zuletzt wurde bei Sui sogar mit 3,4 Mrd. USD ein neues Allzeithoch verzeichnet, während bei Aptos ein Rückgang von 1,4 Mrd. USD auf 1,0 Mrd. USD erfolgte.

Sui vs. Aptos Coin: Vergleich der Gebühreneinnahmen

Sui vs. Aptos Coins Gebühreneinnahmen | Quelle Artemis

Mithilfe der Gebühreneinnahmen erhalten wir eine Idee über die wirtschaftliche Nachhaltigkeit einer Blockchain. Da mit dieser die Staker bezahlt werden, welche für die Dezentralisierung und daher Sicherheit des Netzwerkes verantwortlich sind.

Ähnlich wie die vorherigen Daten haben sich auch die Gebühren entwickelt. So verzeichnete Sui zuletzt einen beeindruckenden Anstieg von 205.700 USD im August bis auf 849.900 USD im Oktober, der noch nicht einmal abgeschlossen wurde.

Im Gegensatz dazu ist bei Aptos ein Seitwärtstrend bei den Gebühreneinnahmen zu beobachten. Zuletzt war sogar eine Abnahme feststellbar, von welcher sich das Netzwerk jedoch wieder etwas zu erholen schien. Dennoch liegen die Gebühreneinnahmen mit 119.200 USD deutlich unter denen von Sui.

