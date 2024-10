Das in Indien ansässige Unternehmen Hindustan Zinc Limited ("HZL") (NSE: HINDZINC), der zweitgrößte integrierte Zinkproduzent und drittgrößte Silberproduzent der Welt, gab am 18.Oktober 2024 seine Ergebnisse für das zweite Quartal und das Halbjahr zum 30. September 2024 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete mit 262 kt die höchste Raffiniermetallproduktion in einem zweiten Quartal aller Zeiten, was einem Anstieg von 8 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es wurden auch die niedrigsten Produktionskosten im zweiten Quartal in den letzten 4 Jahren mit 1.071 USD/MT erzielt. Das Unternehmen meldete mit 497 Mio. USD und 285 Mio. USD das höchste EBITDA und den höchsten Gewinn (vor außerordentlichen Posten) der letzten sechs Quartale, was einem Anstieg von 33 bzw. 38 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal außerdem die höchste EBITDA-Marge seit acht Quartalen von über 50 mit einer Verbesserung von 450 Basispunkten im Vergleich zum Vorjahr. Der Edelmetallbereich von Hindustan Zinc, der von Silber angetrieben wird, trug über 40 zur Gesamtrentabilität bei. Der Marktanteil des Unternehmens auf dem indischen Primärzinkmarkt stieg im Jahresvergleich von 71 auf 78 %. Um die Netto-Null-Ziele des Unternehmens voranzutreiben, genehmigte der Vorstand von Hindustan Zinc den dritten Stromliefervertrag mit Serentica Renewables, wodurch die Kapazität an erneuerbarer Energie auf 530 MW erhöht wurde, um den Verbrauch an erneuerbarer Energie rund um die Uhr von ca. 50 auf ca. 70 % zu steigern.

*Der Gewinn nach außerordentlichen Posten betrug 278 Mio. USD.

Hinweis: Der USD-INR-Wechselkurs von 83,76 wird in der Pressemitteilung berücksichtigt

Arun Misra, Chief Executive Officer, sagte: "Hindustan Zinc hat im Vergleich zum vorherigen Quartal weiter an Fahrt aufgenommen und im zweiten Quartal historische Höchststände bei der Produktion von abgebautem und raffiniertem Metall verzeichnet. Wir haben uns auf die Maximierung unserer Silberproduktion konzentriert und dabei von den hohen Edelmetallpreisen profitiert, was zu einer Steigerung der Silbermenge um 10 geführt hat."

Über Hindustan Zinc Limited

Hindustan Zinc Limited, ein Unternehmen der Vedanta Group, ist der zweitgrößte integrierte Zinkproduzent und der drittgrößte Silberproduzent der Welt. Das Unternehmen liefert in mehr als 40 Länder weltweit. Hindustan Zinc wurde von S&P Global CSA 2023 als das weltweit nachhaltigste Unternehmen in der Kategorie "Metalle und Bergbau" ausgezeichnet.

