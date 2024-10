The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.10.2024ISIN NamePTBCPBOM0062 BCO COM.PORT 22/25 FLRPL0000111720 POLEN 18/24DE000HLB36P7 LB.HESS.THR.CARRARA10A/19DE000DK0T1L1 DEKA MTN SERIE 7710XS2401605360 NRW.BANK MTI 21/24 DLUS78016FZR80 ROYAL BK CDA 22/24 MTNXS2066867826 SEPCO VIRGIN 19/UND. FLRXS2446114600 LB.HESS.-THR. 22/24CH0194695117 BERN KT. 12-24AT0000A1YBM1 ERSTE GP BNK 17-24 1564CH0200044813 ARYZTA AG 13-UND. FLRXS1708192684 PROCTER GAMBLE 17/24FR0013291556 CR.MUT.ARKEA 17-29FLR MTNDE000SLB1275 LDSBK.SAAR PF.R.127CH0385997041 AMAG LEASING 17-24