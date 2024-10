Tecan präsentiert auf dem Capital Markets Day strategische Wachstumstreiber, bahnbrechende Innovationen und Produkteinführungen

Männedorf, Schweiz, 22. Oktober 2024 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) führt heute in Männedorf, Schweiz, einen Capital Markets Day mit Live-Webcast durch. Investoren erhalten einen detaillierten Einblick, der die soliden Grundlagen des Unternehmens für weiteres Wachstum und Rentabilitätssteigerungen aufzeigt. Im Mittelpunkt stehen die strategischen Wachstumstreiber, die es Tecan ermöglichen, von den Megatrends der Branche zu profitieren, darunter bahnbrechende Innovationen und Produkteinführungen.

Nach einer Besichtigung der Labore von Tecan in Hombrechtikon mit Produktvorführungen treffen die Gäste den CEO und weitere Schlüsselpersonen am Hauptsitz des Unternehmens in Männedorf. Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, kommentierte: «Auch wenn uns das Jahr 2024 mit Herausforderungen konfrontiert, hat Tecan in den letzten zehn Jahren nachweislich das Wachstum der zugrunde liegenden Endmärkte übertroffen. Ich freue mich, unseren Investoren heute einen vertieften Einblick in die Entwicklungen zu geben, die uns befähigen, diesen Kurs in den kommenden Jahren fortzusetzen. In einem schwierigen Marktumfeld bietet sich heute eine gute Gelegenheit, die starken Grundlagen unseres Geschäfts hervorzuheben. Tecan ist in einer Branche tätig, die ein bemerkenswertes zukünftiges Wachstum verspricht. In dieser Branche sind wir einzigartig positioniert: Wir bieten eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen an, welche die aktuellen Kundenbedürfnisse erfüllen und auch zukünftige bereits antizipieren.»

Auf dem Capital Markets Day wird Tecan den mittelfristigen Finanzausblick bekräftigen. Das Unternehmen erwartet, unter normalen Marktbedingungen weiterhin die durchschnittliche Wachstumsrate der zugrunde liegenden Endmärkte zu übertreffen und gleichzeitig die Rentabilität zu steigern. Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören die kommerzielle Expansion durch verstärkte Präsenz und Vertriebskanäle in Schlüsselregionen, aber auch die primäre Strategie für den Kapitaleinsatz, die auf eine weitere anorganische Expansion durch M&A abzielt. Dies in Ergänzung zu den folgenden Wachstumstreibern:

Wachstumsstarke Anwendungen: Tecan adressiert die wachstumsstarken Segmente der Märkte für Genomik, Zell- und Gewebetechnologie sowie Proteomik mit Produkten, die Engpässe in wichtigen Arbeitsabläufen beseitigen. Damit lassen sich zuverlässige, skalierbare Prozesse erzielen und reproduzierbare Ergebnisse schneller gewinnen. Durch das Partnering Business adressiert Tecan auch schnell wachsende Segmente des Medtech-Marktes, wie die Bereiche Weichgewebe- und orthopädische Robotikchirurgie sowie kardiovaskuläre Anwendungen.

Schnelle Innovation: Auf dem Capital Markets Day wird das Unternehmen zeigen, wie es die Modularität seiner leistungsstarken Hardware- und Software-Plattformen nutzt, um die Laborautomatisierung neu zu definieren. Gemeinsame Hardware- und Software-Plattformen dienen beiden Geschäftssegmenten von Tecan, Life Sciences Business und Partnering Business, wobei die Modularität eine zeitnahe und kostengünstige Entwicklung neuer Systeme beschleunigt. Das Unternehmen wird auch erstmals Einblick in eine bahnbrechende neue Multiomics-Plattform geben.

Tecan hat ein führendes offenes digitales Ökosystem für Labore geschaffen. Der modulare Ansatz ermöglicht schnelle Innovationen. Mit benutzerfreundlichen Schnittstellen für Mitarbeitende, Manager und Systeme beschleunigen die digitalen Bausteine von Tecan die Entwicklung robuster, massgeschneiderter Lösungen für Hochleistungsanwendungen. Diese digitalen Tools und flexiblen, sofort einsatzbereiten Automatisierungstechnologien, die selbst die neuesten KI-gesteuerten Analyse- und Wirkstoffforschungsanwendungen möglich machen, sind wichtige Wachstumstreiber.

Strategische Partnerschaften: Tecan ist einzigartig positioniert, um mit Unternehmen aus den Bereichen Life-Science-Forschung, Labordiagnostik und Medizintechnik zusammenzuarbeiten und die Markteinführungen der innovativen Gesundheitslösungen der Partner zu beschleunigen. Auf dem Capital Markets Day wird Tecan weitere Einzelheiten zu bedeutenden langfristigen Partnerschaften bekannt geben, einschliesslich einer Reihe neuer Beziehungen. Durch die Partnerschaften wird das Partnering Business einen wesentlichen Beitrag zum finanziellen Erfolg des Unternehmens leisten können, ebenso wie zu dessen Fähigkeit, das Wachstum in den zugrunde liegenden Endmärkten zu übertreffen.

Finanzausblick

Tecan wird weiterhin eine Margenexpansion anstreben, die auf einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz in Bezug auf Volumenwachstum, Skalierbarkeit und strenger Kostendisziplin basiert. Auf dem Capital Markets Day wird Tania Micki, CFO von Tecan, eine Auswahl der Programme und Treiber für EBITDA-Verbesserungen vorstellen, darunter die Nutzung von Skaleneffekten, vertikale Integration, Modularität in der Forschung und Entwicklung sowie Prozessverbesserungen. Diese sollten zu einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge von +30-50 Basispunkten führen, basierend auf dem ursprünglichen Ausblick für 2024 von rund 20%.

Tecans bewährte Erfolgsbilanz mit Wachstum über dem Marktdurchschnitt, Margensteigerungen, einer starken Cash-Conversion und geringen CAPEX-Anforderungen hat eine solide Basis geschaffen, um weiterhin eine wertsteigernde M&A-Strategie zu verfolgen. Unterstützt durch die verschiedenen strategischen Wachstumstreiber, erwartet Tecan unter normalen Marktbedingungen, zu einer durchschnittlichen organischen Wachstumsrate im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen zurückzukehren.

