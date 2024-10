Die Absichtserklärung der EXIM ist unverbindlich und stellt eine mögliche Finanzierung über eine Tilgungsdauer von 15 Jahren im Rahmen von EXIMs Initiative "Make More In America" sowie die besondere Berücksichtigung im Rahmen des "China and Transformational Exports Program" in Aussicht.

Mit der potenziellen Finanzierung wird G1s Strategie zur Errichtung einer kompletten Graphit-Lieferkette in den Vereinigten Staaten unterstützt, die sowohl für die nationale Wirtschaft als auch für die nationale Verteidigung von großem Nutzen ist.

Die Finanzierungszusage der EXIM hängt von der Einreichung des Antrags, vom Due-Diligence-Verfahren, vom Underwriting-Verfahren und vom Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen ab.

22. Oktober 2024 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (GPH: TSX-V; GPHOF: OTCQX; ISIN: CA38871F1027; WKN: A2PFXE) ("Graphite One" oder das "Unternehmen"), das in den Vereinigten Staaten eine komplette heimische Lieferkette für hochentwickelte Graphitmaterialien plant, hat heute bekannt gegeben, dass es von der Export-Import Bank of the United States ("EXIM") eine unverbindliche Absichtserklärung ("LI") für eine mögliche Fremdfinanzierung von bis zu 325 Mio. $ über die von EXIM lancierten Initiativen "Make More in America" und "China and Transformational Exports Program" (CTEP) erhalten hat.

In der Absichtserklärung heißt es: "Wir freuen uns, diese Absichtserklärung zur Unterstützung des von Graphite One (Alaska) Inc. vorgeschlagenen Kapitalfinanzierungsplans für die AAM-Fertigungsanlage zu übermitteln. Auf Grundlage der vorläufigen Informationen über die zu erwartenden US-Exporte und die durch dieses Projekt ermöglichten Arbeitsplätze in den USA kann die EXIM im Rahmen der EXIM-Initiative 'Make More in America' eine potenzielle Finanzierung in Höhe von bis zu 325 Mio. $ der Projektkosten mit einer Tilgungslaufzeit von 15 Jahren in Betracht ziehen."

"Die heutige Ankündigung bestätigt den Fokus von Graphite One auf die Entwicklung einer zu 100 % in den USA ansässigen Lieferkette für hochentwickelte Graphitmaterialien", so Anthony Huston, President und CEO von Graphite One. "Die potenzielle Finanzierung durch die EXIM, die auf die beiden Zuwendungen des Verteidigungsministeriums im Rahmen des Defense Production Act und der Defense Logistics Agency folgt, unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die Versorgung der Vereinigten Staaten mit heimischem Graphit zu ermöglichen und damit die 100%ige Abhängigkeit der Nation vom Ausland zu beenden."

In Anbetracht der Dominanz Chinas bei der weltweiten Graphitproduktion wird in der Absichtserklärung der EXIM darauf hingewiesen, dass die Transaktion auch für eine besondere Berücksichtigung gemäß Abschnitt 402 der neuerlichen Autorisierung von EXIM für das Jahr 2019 (P.L. 116-94) in Frage kommen könnte, in der die EXIM angewiesen wird, Maßnahmen zu ergreifen, um die wettbewerbsbezogenen Auswirkungen der von der Volksrepublik China und anderen erfassten Ländern für solche Geschäftschancen gewährten Exportunterstützung im Rahmen der CTEP Initiative abzufedern.

G1 rechnet mit der Einreichung eines formellen Antrags bei der EXIM im Jahr 2025. Nach Erhalt eines Finanzierungsantrags wird die EXIM alle erforderlichen Due-Diligence-Prüfungen durchführen, um festzustellen, ob eine endgültige Zusage für diese Transaktion erteilt werden kann. Eine allfällige endgültige Zusage hängt von der Erfüllung der Underwriting-Kriterien der EXIM, dem Genehmigungsverfahren sowie dem Abschluss und der Erfüllung der entsprechenden Geschäftsbedingungen ab. Sämtliche endgültigen Zusagen müssen den EXIM-Richtlinien sowie den programmbezogenen, rechtlichen und zulassungsrelevanten Anforderungen entsprechen.

Das Unternehmen hat die Absicht, nach Fertigstellung der Machbarkeitsstudie, die für das erste Quartal 2025 erwartet wird, eine Produktionsentscheidung für das Projekt Graphite One zu treffen. Die ursprünglich im Dezember 2024 geplante Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie wurde aufgeschoben, um genügend Zeit für die Sondierung und Analyse zusätzlicher geotechnischer Daten zu haben, die während der Verlängerung des Sommerbohrprogramms erhoben wurden.

Die Lieferkettenstrategie von Graphite One

Da die Vereinigten Staaten bei Anodenmaterialien zu fast 100 Prozent von Importen abhängig sind, entwickelt Graphite One eine Komplettlösung für eine hochentwickelte Graphit-Lieferkette in den USA, die in der Lagerstätte Graphite Creek verankert ist. Graphite Greek wird vom US Geological Survey als größte Graphitlagerstätte in den USA gelistet und zählt auch zu den größten der Welt. Der Plan für das Projekt Graphite One umfasst eine Produktionsanlage für hochentwickelte Graphitmaterialien und Batterieanoden in der Stadt Warren im US-Bundesstaat Ohio. Der Plan sieht außerdem eine Recyclinganlage zur Rückgewinnung von Graphit und anderen Batteriematerialien vor, die ebenfalls am Standort in Ohio angesiedelt werden soll und das dritte Glied in der Kreislaufwirtschaftsstrategie von Graphite One darstellt. Die Errichtung dieser Anlagen hängt von einer entsprechenden Finanzierung ab.

Über Graphite One Inc.

GRAPHITE ONE INC. widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts Graphite One (das "Projekt"), um sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien im kommerziellen Maßstab mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau, die Verarbeitung und die Herstellung von anodenaktiven Materialien vorgesehen, welches in erster Linie den Lithium-Ionen-Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge beliefert. Wie in der Vormachbarkeitsstudie des Unternehmens aus dem Jahr 2022 dargelegt, würde man das aus dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Graphite Creek geförderte Erz in einer benachbarten Verarbeitungsanlage zu Konzentrat verarbeiten. Das Konzessionsgebiet befindet sich auf der Halbinsel Seward, rund 60 Kilometer nördlich der Stadt Nome in Alaska. Aus dem Konzentrat und anderen Stoffen würde man Anodenmaterialien aus natürlichem und künstlichem Graphit sowie andere Graphitprodukte mit Mehrwert in der vom Unternehmen geplanten Produktionsanlage für hochentwickelte Graphitmaterialien in der Stadt Warren in Ohio herstellen.

Im Namen des Board of Directors

"Anthony Huston" (gez.)

Weitere Informationen über Graphite One Inc. finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.GraphiteOneInc.com oder wenden Sie sich an:

Anthony Huston

CEO, President & Director

Tel: (604) 889-4251

E-Mail: AHuston@GraphiteOneInc.com

Investor Relations-Kontakt

Tel: (604) 684-6730

mailto:GPH@kincommunications.com

Auf X (vormals Twitter) @Graphite One

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass die LI nicht verbindlich und an Bedingungen gebunden ist und keine Finanzierungsverpflichtung darstellt. Eine Finanzierungszusage ist abhängig vom Abschluss des Antrags-, Due-Diligence- und Zeichnungsprozesses sowie vom Erhalt aller erforderlichen Projektgenehmigungen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "kann", "sollte", "antizipieren", "wird", "beabsichtigt", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu identifizieren. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Offenlegungen in Bezug auf mögliche Ereignisse, nächste Schritte und Vorgehensweisen, einschließlich der Pläne des Unternehmens, einen Finanzierungsantrag bei der EXIM zu stellen; die Aussichten auf eine erfolgreiche Sicherung einer Finanzierung durch die EXIM zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt. Das Unternehmen weist darauf hin, dass allen zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus Ungewissheit innewohnt und dass die tatsächliche Leistung durch eine Reihe von wesentlichen Faktoren, Annahmen und Erwartungen beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Titel zu erhalten, und Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf den Bergbau und die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen sowie die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Investoren in den kontinuierlichen Offenlegungsberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

