Während Währungen und Bargeld kontinuierlich an Wert verlieren, tragen Gold und Silber zu einem Kaufkrafterhalt bei. Über ETCs sind sie heute bequem handelbar. Gold und Silber sind in den vergangenen Monaten überdurchschnittlich stark gestiegen. Doch was zeichnet die Edelmetalle aus, wie sind sie bewertet und welche passenden Anlageprodukte bieten sich für ein Investment an? Zunächst lässt sich feststellen, dass Gold und Silber zu den ältesten Wertanlagen der Menschheit gehören. So datieren die ersten Gold-Artefakte bereits 4.200 bis 4.600 Jahre vor Christi Geburt. Lange Zeit waren Gold und Silber beliebte Tauschmittel, die weltweit geschätzt wurden. Heute sind unsere Währungen nicht mehr …