Vernier/Ostermundigen (ots) -Der TCS testete 17 neue Kindersitzmodelle auf Sicherheit, Handhabung, Ergonomie und Schadstoffgehalt. Ein Modell wird aufgrund des Schadstoffgehalts als "nicht empfehlenswert" beurteilt. Sitzerhöhungen ohne Rückenlehne können einen vollwertigen Kindersitz nicht ersetzen. In der Schweiz ist jedes zweite Kind ungenügend im Kindersitz gesichert.Im aktuellen Kindersitztest testete der Touring Club Schweiz 17 verschiedene Modelle in allen Grössen. Da der Verkauf von nach UN Reg. 44 zugelassenen Kindersitzen in der EU seit September 2024 untersagt ist, umfasst der Test ausschliesslich nach UN Reg. 129 zugelassene Kindersitze. Die Hauptkriterien des Tests sind Sicherheit beim Front- und Seitenaufprall, Bedienung, Reinigung und Verarbeitung, Ergonomie sowie Schadstoffgehalt.Zwölf der getesteten Sitze erreichen die Empfehlung "sehr empfehlenswert". Zu den Testsiegern dabei gehören die Modelle "Maple + Alfi Base" von Thule sowie "i + Doona i Isofix Base" von Doona. Vier Modelle erhalten ein "empfehlenswert". Diese Sitze können alle ohne Bedenken gekauft werden.Formaldehyd im BezugsstoffEin Sitz wurde mit "nicht empfehlenswert" eingestuft. Im Bezugsstoff des "Graco Snuglite i-Size" wurde Formaldehyd in einer Menge nachgewiesen, die über dem hinterlegten Grenzwert liegt. Da Formaldehyd unter Verdacht steht, beim Menschen Krebs zu erzeugen rät der TCS aufgrund des Schadstoffgehalts von diesem Sitz ab. Die mangelhafte Bewertung des Schadstoffgehalts kann nicht durch gutes Abschneiden in anderen Kriterien ausgeglichen werden, sie schlägt direkt auf die Gesamtnote durch.Erkenntnisse aus den AufpralltestsKindersitze, in denen das Kind mit dem Rücken zur Fahrtrichtung transportiert wird, schneiden beim Frontalaufpralltest in puncto Sicherheit am besten ab. Diese Sitze unterstützen den gesamten Körper des Kindes, der beim Aufprall in die Schale gedrückt wird, was die Belastungen für den Kopf als auch für den Nacken besonders gering hält.Seit September 2024 dürfen im Handel nur noch Sitzerhöhungen verkauft werden, die eine UN Reg. 129 Zulassung haben. In dieser Zulassungsvorschrift ist geregelt, dass Sitzerhöhungen ohne Seitenaufprallschutz erst ab einer Körpergrösse von mehr als 125 Zentimetern eine Genehmigung erhalten können.Die Tests zeigen, dass je nach Material Sitzerhöhungen nach einem Crash erheblich deformiert werden. Sitzerhöhungen aus stabilem Kunststoff sind gegenüber Modellen aus geschäumtem Kunststoff zu bevorzugen, auf eine zusätzliche Isofixanbindung kann ohne Sicherheitseinbussen verzichtet werden.Als Notsitz haben Sitzerhöhungen ohne Rückenlehne dennoch ihre Berechtigung. Sie erfüllen die gesetzliche Mindestanforderung, reduzieren das Verletzungsrisiko bei einem Frontalunfall und brauchen wenig Platz. Sie eignen sich für die spontane Mitnahme eines Kindes und lassen sich teilweise auch auf dem mittleren Sitzplatz in der zweiten Reihe montieren, der einen Kindersitz mit Rückenstütze oft zu schmal ist. Im Alltag können Sitzerhöhungen ohne Rückenlehne jedoch einen vollwertigen Kindersitz nicht ersetzen, denn die Rückenlehne erfüllt verschiedene wichtige Funktionen und ist deshalb ein wesentlicher Bestandteil jedes guten KindersitzesJedes zweite Kind ungenügend gesichertEin Kindersitz nützt und schützt nur, wenn er richtig eingesetzt wird. Eine Erhebung der BFU in Zusammenarbeit mit dem TCS von 2023 zeigte, dass bei jedem zweiten Kind der Kindersitz im Auto falsch genutzt wird. Die Fehler reichen von der falschen Wahl des Kindersitzes über eine falsche Montage im Auto bis zu einer falschen Gurtführung beim gesicherten Kind. Der TCS weist deshalb darauf hin, beim Einbau die Bedienungsanleitungen des Sitzes und Autos zu beachten. Ebenfalls ist es wichtig, die Winterjacke auszuziehen. Der Gurt muss so eng wie möglich am Körper des Kindes anliegen.__________________________________Vorgehen beim Kauf eines Kindersitzes- Das TCS Vergleichsportal (https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/tests/kindersitze/kindersitze-im-test.phpanchor_db) für Kindersitze hilft bei der Vorauswahl.- Nach der Vorselektion sollte dennoch ein Fachgeschäft aufgesucht werden. Die in Frage kommenden Modelle vor dem Kauf am eigenen Fahrzeug und mit dem Kind ausprobieren.- Kindersitz wählen, der auf Grösse und Gewicht des Kindes abgestimmt ist.- Wenn der Kopf des Kindes über den Kindersitz hinausragt zur nächsten Kategorie wechseln.