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Goldpreise steigen über $2.700 - Hier ist der Bergbaukonzern, der jetzt davon profitieren könnte
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WKN: A40G3S | ISIN: AU0000338311 | Ticker-Symbol: MA30
Stuttgart
22.10.24
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