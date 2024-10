Frankfurt am Main (ots) -Der DSO-Kongress bietet als renommierte Fortbildungsveranstaltung eine wichtige Plattform für den praxisnahen Wissensaustausch innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe Organspende. Rund 800 Teilnehmende werden erwartet, die entweder vor Ort in Frankfurt am Main oder per Livestream den national und international ausgerichteten Fachthemen folgen und diese diskutieren.Den Auftakt der Jahrestagung, die mittlerweile zum 20. Mal stattfindet, bildet das 40-jährige Jubiläum der Koordinierungsstelle: In einem Festakt werden die "40 Jahre Einsatz für die Organspende" der DSO gewürdigt und die Entwicklung der Transplantationsmedizin in Deutschland reflektiert. Mit aktuellen Themen wie dem Organspende-Register und der gegenwärtigen Situation der Organspende startet im Anschluss der Fachkongress. Auch erfolgreiche Maßnahmen zur Steigerung der Organspendezahlen in Ländern wie der Schweiz, UK und den USA stehen auf der Agenda, ebenso wie die Entwicklung der Organkonservierung in den Mitgliedsstaaten des Eurotransplant-Verbundes sowie Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in der Transplantation. Einen spannenden Ausblick in die Zukunft der Transplantationsmedizin bieten Vorträge zur Xenotransplantation und zu Chancen und Risiken beim Einsatz Künstlicher Intelligenz.Das ausführliche Programm sowie alle weiteren Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Website DSO Kongress (https://www.dso.de/DSO-Kongress/Pages/Programm.aspx).Für MedienGerne vermitteln wir Ihnen bereits vor dem Kongress Kontakte zu Referentinnen und Referenten für Hintergrundgespräche oder Interviews. Ebenso freuen wir uns auf Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz am 24. Oktober 2024 um 13:00 Uhr. Sie können in Präsenz in Frankfurt teilnehmen oder online. Bitte registrieren Sie sich dazu über unsere Website: DSO Kongress Registrierung. (https://www.dso.de/DSO-Kongress/Pages/Registrierung.aspx)Weitere Informationen finden Sie hier: DSO Kongress Presse (https://www.dso.de/DSO-Kongress/Pages/Presse.aspx).Pressekontakt:Birgit Blome, Bereichsleiterin Kommunikation, mobil: +49 170 5724503Nadine Körner, Dr. Susanne Venhaus, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDeutsche Stiftung OrgantransplantationDeutschherrnufer 52, 60594 Frankfurt am MainTel.: +49 69 677 328 9400, -9411, -9413, Fax: +49 69 677 328 9409E-Mail: presse@dso.de, Internet: www.dso.deOriginal-Content von: DSO Deutsche Stiftung Organtransplantation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34285/5892073