Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Das Future Investment Initiative (FII) Institute freut sich, die hochkarätigen Redner und das vollständige Programm für die mit Spannung erwartete FII8 Conference bekanntzugeben, die vom 28. bis 31. Oktober 2024 im berühmten King Abdulaziz International Conference Center stattfinden wird.Auf der FII8 werden am 28. Oktober auch zwei dynamische Pre-Summits stattfinden: der New Africa Summit und der HERizon Summit. Der New Africa Summit wird sich mit den Chancen in verschiedenen Sektoren in Afrika und der sich entwickelnden Risikolandschaft befassen, während der HERizon Summit neben anderen wichtigen Themen Diskussionen über die zentrale Rolle der Frauen bei der Förderung des globalen Wirtschaftswachstums und der Neugestaltung der Zukunft des Gesundheitswesens anstoßen wird.In Anlehnung an die Generalversammlung der Vereinten Nationen (United Nations General Assembly, UNGA) und die COP29 zielt die FII8 darauf ab, die wichtigsten Herausforderungen zu beleuchten, mit denen unsere Welt heute konfrontiert ist - von Finanzen, Energie, Investitionen, Politik und künstlicher Intelligenz bis hin zu Wirtschaft, Klimawandel und bahnbrechenden Innovationen. Diese einflussreiche Konferenz bringt weltweit führende Persönlichkeiten, Vordenkerinnen und Vordenker und Vorreiterinnen und Vorreiter zusammen, um konkrete Lösungen zu erarbeiten und die Zusammenarbeit zwischen Regierungen und Unternehmen zu fördern.Zu den Hauptrednerinnen und -rednern gehören: S.E. Sultan Ahmed bin Sulayem, Group Chairman & CEO, DP World; Stéphane Bancel, CEO von Moderna Therapeutics; Shou Zi Chew, CEO von TikTok; Laurence D. Fink, Chairman und CEO von BlackRock; Jane Fraser, CEO von Citi; Kenneth C. Griffin, Gründer und CEO von Citadel; Hon. Dame Julia Hoggett, CEO der Londoner Börse; Travis Kalanick, CEO von CloudKitchens; Ruth Porat, President und Chief Investment Officer, Alphabet & Google; Jay Puri, Executive Vice President, Worldwide Field Operations, NVIDIA; David Rubenstein, Mitbegründer und Co-Chairman der Carlyle Group; Dr. Eric Schmidt, Gründer und CEO, Schmidt Family Foundation, Mitbegründer, Schmidt Sciences, ehemaliger CEO und Chairman von Google.Unter den mehr als 180 Podiumsdiskussionen und über 500 Rednern umfasst die FII8 auch die Sitzungen des Board of Changemakers zu den Themen Geoökonomie, Banking and Investments, Künstliche Intelligenz, Technologie und Innovation. Ausgewählte hochkarätige Podiumsdiskussionen werden sich mit Themen wie "Wie Führungskräfte neue Strategien entwickeln können, um das Wachstum voranzutreiben" befassen und Konferenzen zu den Themen gesundes Leben und Altern, die Zukunft der Arbeit, Industrie 5.0, Präventivmedizin, regenerative Städte und die Zukunft der KI abhalten.Unter dem Motto Infinite Horizon: Investing Today, Shaping Tomorrow (Unendlicher Horizont: Heute investieren, morgen gestalten) sind die Möglichkeiten grenzenlos, und das Potenzial für positive Veränderungen ist unendlich. Schließen Sie sich der Bewegung an, um die Kraft der Innovation zu nutzen und eine bessere Zukunft für alle zu schaffen.Das vollständige Programm der Flaggschiff-Konferenz des FII Instituts finden Sie hier: FII8-Webseite (https://fii-institute.org/conference/fii8/)Informationen zum FII InstituteTHE FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) INSTITUTE ist eine globale gemeinnützige Stiftung, die sich auf Daten stützt und deren Investitionsbereich sich auf wirkungsvolle Initiativen für die Menschheit konzentriert. Wir engagieren uns weltweit für Umweltschutz, Soziales und Governance-Prinzipien (Environmental, Social, and Governance, ESG), fördern kluge Köpfe auf der ganzen Welt und verwandeln Ideen in reale Lösungen in fünf wichtigen Bereichen: Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2535702/FII_Institute_FII8.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fii-institute-stellt-hochkaratige-rednerliste-und-programmdetails-fur-fii8-conference-in-riyadh-vor-302282698.htmlPressekontakt:Medienanfragen richten Sie bitte per E-Mail an: media@fii-institute.org,oder an Reem Al Saud unter: reem.alsaud@fii-institute.orgOriginal-Content von: The Future Investment Initiative (FII) Institute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143822/5892070