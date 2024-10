München (ots) -Vorhang auf für Harald Glööckler! Der Stardesigner feiert sein 30-jähriges Firmenjubiläum auf der Berliner Fashion Week - und diese Modenschau soll alle umhauen. Stargäste, viel Glitzer und Glamour und natürlich wird es pompöös ohne Ende. Doch in der zweiten Staffel von "Herr Glööckler sucht das Glück" geht es auch um eine Reise zurück zu seinen Anfängen und zu einer ganz besonderen Adeligen in Ägypten. All das gibt es ab dem 13. November 2024, immer mittwochs, um 21:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Harald Glööckler feiert sein 30-jähriges Jubiläum im Rampenlicht mit einer fulminanten Modenschau. Diese einzigartige Show verspricht nicht nur Mode auf höchstem Niveau, sondern auch internationale Prominenz. Doch das Jubiläum ist weit mehr als nur ein glamouröses Event. In der zweiten Staffel von "Herr Glööckler sucht das Glück" gibt der Designer Einblicke in die facettenreiche Arbeit, die hinter seiner Jubiläumsshow steht - von der Kollektionserstellung über das Casting der Models bis hin zu den letzten nervenaufreibenden Vorbereitungen.Auch privat zeigt sich Harald Glööckler von einer neuen, unerwarteten Seite. Einkaufen im Baumarkt, beim Kochen mit Freunden und seine erste Tanzstunde - der Modemacher zeigt sich nahbarer denn je. Ein Besuch in der alten Heimat Stuttgart führt ihn auf ein Volksfest und zu seiner ehemaligen Stammdisco und auf einmal kommt der Schwabe in Glööckler wieder zum Vorschein. Ausgerechnet der Heimatbesuch macht ihn emotional, denn eigentlich sollte er sich ins Goldene Buch der Stadt Stuttgart eintragen ...Nicht vergessen wird Glööckler die Reise nach Ägypten, dort hat er eine exklusive Privataudienz bei der ehemaligen iranischen Kaiserin Farah Diba. Außerdem erkundet er die Geschichte der Ägypter und kommt zu dem Schluss, dass er in einem früheren Leben Pharao Tutanchamun gewesen sein muss. All diese Geschichten und viele mehr gibt es in der zweiten Staffel von "Herr Glööckler sucht das Glück" bei RTLZWEI.Das Format wird von Yellowstone Productions GmbH produziert. "Herr Glööckler sucht das Glück" - Ausstrahlung ab dem 13. November 2024 um 21:15 Uhr mittwochs bei RTLZWEI. Nach der Ausstrahlung sind die Episoden sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Herr Glööckler sucht das Glück"In der RTLZWEI-Dokusoap "Herr Glööckler sucht das Glück" zeigt sich Harald Glööckler so offen wie nie zuvor. In der zweiten Staffel feiert er das Leben und sein 30-jähriges Modejubiläum. Reisen nach Stuttgart oder Ägypten, die Planung einer großen Modenschau - bei allen Highlights des Lebens von Harald Glööckler ist die Kamera hautnah dabei.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5892120