Wie gewonnen, so zerronnen: Die Renk Aktie hat in den letzten Wochen ihre Gewinne seit dem Börsengang nahezu komplett wieder abgegeben. Immerhin: Das Tief vom ersten Handelstag am 7. Februar 2024 bei 16,814 Euro hat der Aktienkurs des Rüstungskonzerns bisher nicht wieder erreicht. In den letzten Tagen kam es zu einer kleinen Kurserholung vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...