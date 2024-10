Frankfurt am Main (ots) -Steigende Immobilienpreise und ein intensiver Wettbewerb auf internationalen Märkten zwingen viele Immobilieninvestoren, aber auch private Käufer dazu, sich mit neuen Kauf- und Anlagemöglichkeiten zu beschäftigen - gerade in Zeiten, in denen traditionelle Standorte an Attraktivität verlieren. Dabei immer im Gespräch: Dubai und Miami. Doch was spricht für oder gegen die beiden Metropolen?Sowohl Immobilieninvestoren als auch private Käufer sehen sich aktuell einem zunehmend komplexen Marktumfeld gegenüber: Traditionelle Standorte verlieren an Reiz, während die Nachfrage in neuen Regionen steigt - begleitet von rasant wachsenden Preisen und starkem Wettbewerb. Wer also vergleichsweise günstig kaufen und gegebenenfalls profitabel wirtschaften will, sucht daher nach lukrativen Alternativen, die sowohl Stabilität als auch Wachstumspotenzial bieten. Vor diesem Hintergrund rücken Städte wie Dubai und Miami zunehmend in den Fokus: Während die Wüstenmetropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten häufig mit luxuriösen Projekten lockt, birgt sie aufgrund ihrer extremen Umweltbedingungen und begrenzten Ressourcen auch Risiken. Miami hingegen profitiert von einem dynamischen Wirtschaftswachstum, hoher Bauqualität und einer offenen Geschäftskultur. "Dubai mag durchaus noch immer einen hohen Stellenwert genießen - aber auch dort ist nicht alles Gold, was glänzt", betont Marko Verkic, Geschäftsführer der PRIMODEUS Immobilien GmbH."Natürlich boomt das Geschäft in Dubai weiterhin, allerdings ist dort nur Wüste: Man kann also immer nur weiterbauen, während die Immobilienwerte vor allem durch Verknappung steigen - gerade für Immobilieninvestments ein eher nachteiliger Umstand", fügt er hinzu. "Wer also in einem idealen Umfeld profitabel wirtschaften oder für private Zwecke kaufen will, sollte seinen Blick auch einmal in die andere Richtung wenden: beispielsweise nach Miami." Als Geschäftsführer der PRIMODEUS Immobilien GmbH verfügt Marko Verkic über umfassende Erfahrung im Luxusimmobilienmarkt. Seine intensive Marktbeobachtung - darunter vier Besuche der Miami-Region innerhalb von zwei Jahren - sowie sein fundiertes Wissen über lokale Markttrends machen ihn zu einem gefragten Ansprechpartner in diesem Bereich. Was insbesondere Miami seiner Einschätzung nach auszeichnet und für Immobiliengeschäfte reizvoll macht, erfahren Sie hier.Wirtschaftliche Lage in Miami: Was die Stadt für Immobiliengeschäfte so spannend machtMiami erlebt derzeit einen wirtschaftlichen Aufschwung, was mittlerweile auch immer mehr große Unternehmen in die Metropole zieht und damit viele Arbeitsplätze schafft - außerdem profitieren Arbeitnehmer in Miami, beziehungsweise ganz Florida von der fehlenden Einkommenssteuer. "Abseits davon macht sich der wirtschaftliche Aufschwung jedoch vor allem im Immobiliensektor deutlich bemerkbar", verrät Marko Verkic. "Es Demnach zieht die Stadt zunehmend internationale Investoren an, die von den günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und dem dynamischen Geschäftsumfeld profitieren möchten. Das Wachstum wird dabei auch durch die hohe Nachfrage nach Luxusimmobilien gestützt - Projekte wie der Mercedes-Benz Tower verdeutlichen das wachsende Interesse an erstklassigen Objekten in Toplagen.Zudem bleibt die Bautätigkeit trotz globaler Herausforderungen wie der COVID-19-Pandemie auf hohem Niveau, was die anhaltende Attraktivität der Region unterstreicht. Investoren, die sich frühzeitig auf dem Markt positionieren, haben somit die Möglichkeit, von steigenden Immobilienwerten und einer wachsenden internationalen Nachfrage zu profitieren. "Wer jetzt in Miami investiert, kann langfristig vom kontinuierlichen Wachstum der Stadt profitieren und sich einen festen Platz in einem der weltweit aufstrebendsten Immobilienmärkte sichern", erläutert Marko Verkic hierzu.Investitionsstandort mit globaler Anziehungskraft: Wodurch sich das Geschäftsumfeld in Miami auszeichnetAllerdings liegt die Attraktivität von Miami nicht nur in ihrem stetigen Wirtschaftswachstum, sondern auch in ihrer Offenheit gegenüber ausländischen Investoren. Durch weniger restriktive Vorschriften und ein allgemein investorenfreundliches Klima ist es für internationale Anleger einfacher, in den Markt einzutreten und ihr Kapital gewinnbringend anzulegen. Hinzu kommt, dass die strategische Lage Miamis als Tor zu Lateinamerika und der Karibik den Standort besonders für globale Investoren interessant macht.Gleichzeitig spielt auch das gute Wetter eine Rolle: Es zieht nicht nur Touristen, sondern auch Geschäftsleute und potenzielle Partner in die Region, was die Networking-Möglichkeiten deutlich erweitert. Dies führt zu einem dynamischen Geschäftsumfeld, das ungeahnte Chancen eröffnet und es Investoren ermöglicht, schneller und flexibler auf Veränderungen zu reagieren. "Miami vereint wirtschaftliches Potenzial mit hoher Lebensqualität: Das macht die Stadt zu einem der attraktivsten Investitionsstandorte weltweit - und damit auch zu einer echten Alternative zum Dauerbrenner Dubai", fasst Marko Verkic zusammen.Sie interessieren sich für spannende Immobiliengeschäfte und wollen dabei in allen Belangen von professioneller Unterstützung profitieren? 