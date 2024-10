Bonn (www.anleihencheck.de) - In Japan wird am Freitag die Verbraucherpreisinflation des Großraums Tokio für Oktober veröffentlicht, die als Frühindikator für die landesweite Inflation gilt, so die Analysten von Postbank Research.Im Vormonat sei die Gesamt-Verbraucherpreisinflation in Tokio auf 2,2% gesunken und die Kern-Verbraucherpreisinflation auf 2,0%. Damit hätten die Werte in der Nähe des Inflationsziels der BoJ von 2% gelegen bzw. dieses erreicht. Nach den beiden Zinserhöhungen zu Beginn des Jahres nehme die BoJ nun eine abwartende Haltung ein, insbesondere nachdem die jüngste Erhöhung im Juli erhebliche Marktvolatilität ausgelöst habe. Es sei wahrscheinlich, dass die Inflation in Tokio im Oktober bei etwa 2% verbleiben könnte, da die Konjunkturerholung im Land stabil sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...