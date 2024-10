Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Impulse für eine weitere Forcierung der Zinssenkungserwartungen in der Eurozone gab es nicht und so haben die Rentenmärkte zu einer Korrektur angesetzt, vor allem wohl auch weil Investoren die Erwartungen bezüglich der Fed überdachten, so die Analysten der Helaba.Auch an der Aktienbörse habe zu Beginn der Woche Kauf-Zurückhaltung vorgeherrscht. Wenig Nutzen habe der Euro daraus ziehen können und sei gegenüber dem US-Dollar in der Defensive geblieben. Heute gebe es ebenfalls keine wesentlichen Neuigkeiten, dennoch glaube man nicht, dass es zu einem anhaltenden Auspreisen der Zinsfantasie kommen werde. ...

