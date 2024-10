In der modernen Kriegsführung nehmen Drohnen eine immer zentralere Rolle ein. Erst heute Morgen wurden bei russischen Drohnenangriffen in der nordostukrainischen Stadt Sumy mindestens drei Menschen getötet. Die Region Sumy ist seit dem ukrainischen Vorstoß in das benachbarte russische Gebiet Kursk im August verstärkt Ziel russischer Luftangriffe. Doch auch die Ukraine setzt Drohnen gezielt ein.Laut einem Bericht von Bloomberg verkündete der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner täglichen Ansprache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...