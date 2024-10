© Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa



Der Schweizer Hardwarehersteller Logitech hat am Montag seine Quartalszahlen präsentiert. Die Geschäfte entwickeln sich unverändert stark!Für Unternehmen aus der Schweiz begann die Berichtsaison in der vergangenen Woche mit einem Dämpfer: Lebensmittelkonzern Nestlé enttäuschte mit einem schwachen Wachstum, woraufhin das Unternehmen seine Jahresprognose zurücknehmen und nach unten korrigieren mussten. Deutlich besser hat seine Sache am Montag Logitech gemacht. Der an der Technologiebörse Nasdaq notierte Hardwarehersteller hat ein starkes Quartalsergebnis präsentiert und konnte seinen Ausblick zum wiederholten Mal anheben. Zurück auf dem Wachstumspfad Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten …