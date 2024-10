Die Neuzulassungen im wichtigen Segment der Reisemobile bleiben in Deutschland bis Ende September 2024 auf einem hohen Niveau und stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 6 % auf 4.678 Einheiten. Im Zeitraum von September 2023 bis September 2024 betrugen die Neuzulassungen 74.139 Einheiten, was einem Anstieg von 11 % im Vergleich zum Vorjahr und 38 % im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum 2019 entspricht. Bei Knaus Tabbert verzeichneten die offiziellen Zulassungsstatistiken in den ersten neun Monaten 2024 in allen bedeutenden Märkten deutliche Zuwächse im Segment der motorisierten Fahrzeuge. Dies ...

