Aufbauend auf einem führenden Unternehmen der Automobilindustrie als gemeinsame Erfolgsgeschichte mit Kunden, Erweiterung auf zusätzliche Kunden und Interessenten

C2A Security, das kontextgesteuerte Unternehmen für Produktsicherheit für softwaredefinierte Produkte, und Deloitte Deutschland, das branchenführende Unternehmen für Wirtschaftsprüfung, Beratung, Steuern und Unternehmensdienstleistungen, gaben heute eine strategische Allianz bekannt, um Kunden dabei zu helfen, Cybersicherheitsanforderungen in großem Umfang zu erfüllen. Die Partnerschaft zwischen Deloitte und C2A Security bringt den Kunden einen enormen Mehrwert, da die beiden Unternehmen einzigartige Softwareangebote entwickeln, die in Kürze bekannt gegeben werden.

EVSec, die branchenführende DevSecOps-Plattform von C2A Security, automatisiert die Cybersicherheit und ermöglicht den übergreifenden Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Teams, Kunden und Lieferketten, während sie gleichzeitig die vollständigen digitalen Zwillingsfunktionen des Produkts bietet. Deloitte bringt seine branchenerprobte Expertise und ergänzenden Dienstleistungen in Software-Implementierungsprojekte ein und bietet eine leistungsstarke und umfassende Lösung, die Unterstützung bei der Tool-Migration, die Anpassung von EVSec, Beratung durch Risikomanagementexperten, Projektmanagement und vieles mehr umfasst.

EVSec wendet einen risikobasierten Ansatz für die Produktsicherheit an und nutzt die kontextbezogene Intelligenz des Modells für eine schnelle und genaue Verwaltung von Schwachstellen, Sicherheit und Betriebsabläufen durch Design und eine allgemeine Effizienzsteigerung bei der Entwicklung und dem Betrieb softwaredefinierter Produkte durch den Kunden. Vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass ein führender Akteur in der Automobilindustrie C2A Security im Rahmen eines mehrjährigen Unternehmensvertrags als Produktsicherheitsplattform ausgewählt hat Die Zusammenarbeit mit einem führenden Unternehmen der Automobilindustrie als gemeinsamer Kunde beweist den Wert der Allianz.

"Wir sind sehr erfreut und dankbar über das Vertrauen, das Deloitte in unsere Technologie gezeigt hat, indem es die EVSec-Plattform in sein Angebot aufgenommen hat", sagte Roy Fridman, CEO von C2A Security. "Die Partnerschaft mit Deloitte hat bereits zu einer Zusammenarbeit mit einem führenden globalen Hersteller in der Automobilindustrie geführt und einige weitere Namen werden in Zukunft bekannt gegeben. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung zu vertiefen und auszubauen und risikobasierte, automatisierte Produktsicherheit für weitere Unternehmen und Branchen bereitzustellen."

Andreas (Andi) Herzig, Mitglied des Beirats bei C2A Security und Partner bei Deloitte, fügte hinzu: "Ich freue mich sehr über die heute bekannt gegebene Partnerschaft. Dies wird Unternehmen in zahlreichen Branchen, auch über unsere Automobilkunden hinaus, dabei helfen, ihre Cybersicherheitspraktiken zu verbessern, das Risikomanagement zu automatisieren und aktuelle und zukünftige Vorschriften einzuhalten."

Einer der Schwerpunkte von Deloitte ist die Fahrzeugsicherheit, wo das Unternehmen seine umfassende Erfahrung nutzt, um Kunden bei der Einhaltung wichtiger Vorschriften wie dem Cyber Resilience Act, UN R155 und anderen zu unterstützen. Diese Vorschriften schreiben strenge Cybersicherheitsmaßnahmen für Fahrzeuge vor, um sicherzustellen, dass sie vor einer Vielzahl potenzieller Bedrohungen geschützt sind.

Deloitte bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio rund um Software Defined Vehicles (SDV), das auf die Automobilindustrie zugeschnitten ist, darunter:

Beratung zu Managementsystemen: Deloitte unterstützt Organisationen bei der Einrichtung robuster Cybersicherheits-Managementsysteme, die den Branchenstandards und bewährten Verfahren entsprechen.

Führungsstrukturen und -prozesse: Die Experten von Deloitte entwerfen und implementieren effektive Governance-Strukturen und -Prozesse und sorgen für eine nahtlose Integration von Cybersicherheitsmaßnahmen auf allen Ebenen der Organisation.

Managed Services: Um den anhaltenden Bedarf an Cybersicherheit zu decken, bietet Deloitte Managed Services für verschiedene Kunden in der Automobilindustrie und anderen Branchen an.

Mit Deloitte und C2A Security können Automobilunternehmen die regulatorische Landschaft sicher navigieren und ihre Fahrzeuge und Daten vor Cyber-Bedrohungen schützen. Der ganzheitliche Ansatz von Deloitte, der strategische Beratung mit fortschrittlichen Managed Services kombiniert, stellt sicher, dass Kunden in einer zunehmend vernetzten Welt sicher, konform und widerstandsfähig bleiben.

