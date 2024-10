Globale Skalierbarkeit und europäische Expertise

Best-Shore-Ansatz für maßgeschneiderte Softwareprojekte

Expansion in Schlüsselmärkte in Europa, den Amerikas und Japan

FPT Software, ein global führendes Technologieunternehmen, und P3, eine 1996 gegründete internationale Unternehmensberatung, verkünden die Gründung des Joint Ventures P3 Vietnam Ltd. Diese Partnerschaft vereint ihre komplementären Stärken und setzt neue Maßstäbe in der Softwareentwicklung. Kunden profitieren von der idealen Kombination aus P3s tiefem Branchenverständnis und FPTs beeindruckender Skalierbarkeit, die es ermöglicht, technologische Innovationen schnell, effizient und global umzusetzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241022721157/de/

(Photo: Business Wire)

P3: Umfassendes Domänenwissen

Die P3 Group bringt in dieses Joint Venture ihre langjährige Erfahrung und ihr tiefes Verständnis für die Anforderungen des westlichen Marktes sowie umfassendes Domänenwissen in spezifischen Branchen wie Automobil und Energie ein. Die Industrie vertraut seit Jahrzehnten auf die Expertise von P3 in der Optimierung interner Prozesse und im Umgang mit branchenspezifischen Herausforderungen.

"Dieses Joint Venture steigert unsere Wettbewerbsfähigkeit und erweitert unsere Kapazitäten an Ressourcen und Kompetenzen. Damit können wir unsere Kunden in ihrer digitalen Transformation noch effizienter und gezielter unterstützen", sagt Robert Rendl, COO der P3 Group.

FPT: Geschwindigkeit und globales Wachstum

FPT ist ein globaler Marktführer im Bereich IT-Dienstleistungen, der durch seine beeindruckende Skalierbarkeit und Schnelligkeit bei der Projektdurchführung hervorsticht. Das Unternehmen verfolgt ehrgeizige Wachstumspläne weltweit. Durch die Partnerschaft mit P3 wird FPT Software seine Expansion weltweit beschleunigen und bleibt seiner bewährten Best-Price-Strategie treu, um auch anspruchsvollste Großprojekte kosteneffizient umzusetzen.

"FPT hat sich im europäischen Markt fest etabliert und ist zu einem vertrauenswürdigen Partner für Hunderte von Unternehmen geworden. Mit unseren verstärkten Investitionen in diesen strategisch wichtigen Markt wird das Joint Venture mit P3 unsere Fähigkeiten weiter ausbauen und unser Angebot erweitern, um eine breitere Kundenbasis zu bedienen. Mit unserer führenden Position in Vietnam sind wir zudem zuversichtlich, unseren Kunden optimierte Kosteneffizienz und reibungslose Abläufe bieten zu können," sagt Nguyen Khai Hoan, Senior Executive Vice President von FPT Software.

Effizienz, Skalierbarkeit und Kostenvorteile

Kunden erhalten kosteneffiziente und hochmoderne Softwarelösungen, die durch das Best-Shore-Modell optimal umgesetzt werden. Dieses Modell kombiniert Onshore-, Nearshore- und Offshore-Dienstleistungen, um selbst die komplexesten Projekte umzusetzen stets angepasst an die individuellen und finanziellen Bedürfnisse der Kunden.

Struktur des Joint Ventures

CEO von P3 Vietnam wird Duong Nguyen (FPT) sein, während Robert Rendl (P3) als Chairman fungiert. Der Beirat setzt sich zusammen aus: Nguyen Khai Hoan, Nguyen Duc Kinh und Duong Nguyen (FPT) sowie Dr. Christoph Theis, Robert Rendl und Walter Kaufmann (P3).

Über P3

P3 ist eine unabhängige, internationale Technologie-, Software- und Unternehmensberatung, die 1996 als Spin-off des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT gegründet wurde. Mit umfassender Expertise in Branchen wie Automotive, Luftfahrt, Telekommunikation und Energie entwickelt P3 innovative, maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Getreu dem Motto "Business as Unusual" geht P3 über klassische Beratung hinaus: Als Umsetzer, Vordenker und Partner schafft P3 gemeinsam mit seinen Kunden neue Wege in der Produkt- und Technologieentwicklung. P3 steht für mutige Innovationen, die Zukunft greifbar machen.

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam. Das Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar und beschäftigt über 30.000 Mitarbeiter in 30 Ländern.

Das Unternehmen meistert komplexe geschäftliche Herausforderungen mit erstklassigen Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, Künstliche Intelligenz (KI), digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, Internet der Dinge (IoT), Low-Code und mehr. FPT Software hat weltweit über 1.100 Kunden, darunter fast 100 Fortune Global 500-Unternehmen aus den Branchen Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung, Versorgungswirtschaft und vielen weiteren. Weitere Informationen finden Sie unter: https://fptsoftware.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241022721157/de/

Contacts:

Media Contact



P3 Group GmbH

Kristina Svetlov

Chief Communication Officer

Kristina.svetlov@p3-group.com



FPT Software

Mai Duong (Ms.)

PR Manager

MCP.PR@fpt.com