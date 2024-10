Die Aixtron-Aktie verzeichnete in den letzten Monaten einen dramatischen Kurssturz, der durch enttäuschende Quartalszahlen ausgelöst wurde. Seit Ende Februar 2024 befindet sich das Wertpapier in einer Abwärtssequenz, die zu einer Halbierung des Kurses führte. Trotz dieser Talfahrt gibt es Anzeichen für eine potenzielle Erholung. Analysten prognostizieren steigende Überschüsse für die kommenden Jahre 2025 und 2026, was Hoffnung auf eine Trendwende weckt.

Positive Signale aus der Halbleiterbranche

Ermutigende Zahlen des Halbleiterriesen TSMC, für den Aixtron ein bedeutender Zulieferer ist, strahlen positiv auf das Unternehmen aus. Am Freitagmorgen zeigte die Aixtron-Aktie bereits erste Anzeichen einer Erholung und legte im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 14,69 Euro zu. Experten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit 24,04 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial andeutet. Die bevorstehende Präsentation der Q3-Zahlen am 31.10.2024 könnte weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

