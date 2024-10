Bad Krozingen / Bergisch Gladbach (ots) -"Deutschlands beste Wursttheke 2024"Die große deutschlandweite Verbraucherwahl im LebensmitteleinzelhandelJury-Mitglied und Spitzenkoch Johann Lafer: "Die Auswahl und die Servicequalität an den Wursttheken der Finalisten werden ständig noch besser. So macht das Einkaufen den Kunden große Freude und wird zum Erlebnis. Die Mitarbeiter an den Theken verdienen meine Anerkennung."Deutschlands beste Wursttheke 2024 steht in Bad Krozingen,Edeka Hieber's Frischecenter hat sich im Finale des Wettbewerbs "Deutschlands beste Wursttheke 2024" mit einer Nasenlänge Vorsprung durchgesetzt. Die Jury kürte die Wursttheke in der Tulpenbaumallee zur Nr.1 unter den neun besten Wursttheken in Deutschland. Der Markt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald überzeugte in dem zum 23. Mal ausgerufenen Wettbewerb des Salamispezialisten Wiltmann und der vom Jahreszeiten Verlag herausgegebenen Food-Magazine Der Feinschmecker und Der Feinschmecker Special Edition Johann Lafer. "Unser Team war über die Auszeichnung hoch erfreut. Die Modernisierung unseres Marktes wie auch der Frischetheke und das besondere Engagement aller Mitarbeiter haben unsere Kunden belohnt", erklärt Martin Weisslämle, Bereichsleiter Frische im Unternehmen Hieber.Begehrte Auszeichnung steht für hervorragende LeistungIm Juni und Juli dieses Jahres sind die Leser dem Aufruf der Food-Magazine aus dem Jahreszeiten Verlag gefolgt und haben den Redaktionen ihre persönliche Lieblingstheke verraten. Die neun meistgenannten Märkte erhielten die Auszeichnung "Deutschlands beste Wursttheke 2024". Aus diesen neun Finalisten wählt eine Expertenjury die Nr. 1."Der Wettbewerb zielt auf die Motivation und Anerkennung der Mitarbeiter an den Wursttheken. Ihr Engagement macht den ausgezeichneten Service aus. Die Kunden sollen die Theken mit hervorragender Auswahl, Qualität und Präsentation kennen", erläutert Dr. Ingmar Ingold, Geschäftsführer von Wiltmann, die Ausrichtung des Wettbewerbs. Die Entscheidung war auch in diesem Jahr nicht einfach. Jury-Mitglied Gabriele Heins, Chefredakteurin von Der Feinschmecker, erklärt: "Die Auswahl und Qualität an den Wursttheken sowie Service und Engagement der Mitarbeiter für die Kunden sind großartig. Alle Finalisten 2024 haben die Jury begeistert.Der Kunde ist KönigMit der neun Meter langen Bedienungstheke bietet Hieber's Frischecenter ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis. Das Sortiment umfasst im ständigen Wechsel angebotene rund 2.500 verschiedene Artikel. Die neun freundlichen und kompetenten Mitarbeiter wissen, wie man anspruchsvolle Kunden zufriedenstellt. Tägliche Probier- und Verkostungsaktionen gehören ebenso zum Service wie das individuelle Beschaffen von Spezialitäten. Erklärtes Ziel des Teams an der Theke ist das Erfüllen jedes Kundenwunschs. Hohen Stellenwert hat das Thema Weiterbildung. Neben dem Edeka Wissensportal profitieren die Mitarbeiter auch von regelmäßig stattfindenden Produkt- und Verkaufsschulungen.Die Finalisten 2024- EDEKA Wilger, 46325 Borken, Otto-Hahn-Str. 8- Famila Verbrauchermarkt, 49661 Cloppenburg, Cappelner Str. 4- REWE Stenten, 52066 Aachen, Krugenofen 62-70- Tegut..., 60389 Frankfurt am Main, Friedberger Landstr. 408- EDEKA Nolte, 65197 Wiesbaden, Karlsbader Platz 4- Globus SB-Warenhaus, 66740 Saarlouis, Dieselstr. 1- EDEKA Hieber's Frischecenter, 79189 Bad Krozingen, Tulpenbaumallee 22- EDEKA Simmel, 82008 Unterhaching, Parkackerstr. 1- REWE Markt Rudel, 96049 Bamberg, Würzburger Str. 55Die Mitglieder der Jury 2024- Johann Lafer (TV- und Spitzenkoch)- Isabelle Bulling (Influencerin I @holla_die_wildfee)- Gabriele Heins (Chefredakteurin Der Feinschmecker)- Jens Lönneker (Geschäftsführer rheingold salon)- Klaus Mehler (Handelsexperte und Vorstand Krammer-Verlag)- Thomas Müller (Influencer I @fleischbotschafter)- Friederike Wilker (Marketingleiterin Wiltmann)Pressekontakt:Franz Wiltmann GmbH & Co. KGFriederike WilkerLeiterin MarketingW.-Kleine-Str. 1633775 PeckelohTelefon: +49 5423 17-124E-Mail: friederike.wilker@wiltmann.deOriginal-Content von: Franz Wiltmann GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72981/5892208