Die RWE-Aktie erlebte kürzlich einen unruhigen Handelstag an der Börse. Zu Beginn der XETRA-Sitzung verzeichnete das Papier einen Rückgang von 0,5 Prozent auf 31,37 EUR. Im Tagesverlauf sank der Kurs sogar auf ein Tief von 31,29 EUR. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum 52-Wochen-Hoch von 42,33 EUR, welches die Aktie am 14. Dezember 2023 erreichte. Trotz der aktuellen Schwankungen prognostizieren Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 46,89 EUR, was auf potenzielle Wachstumschancen hindeutet.

Finanzielle Prognosen und Dividenden

Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 1,09 EUR je RWE-Aktie erwartet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2024 liegt bei 2,80 EUR pro Aktie. Diese Zahlen könnten für Anleger von Interesse sein, die nach langfristigen Investitionsmöglichkeiten im Energiesektor suchen. Die nächste Bilanzvorlage des Unternehmens wird voraussichtlich am 13. November 2024 erfolgen und könnte weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung von RWE liefern.

Rwe Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...