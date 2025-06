© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Anleger könnten sich in der zweiten Jahreshälfte auf steigende Kurse einstellen - zumindest wenn es nach JPMorgan geht. Der Stratege Nikolaos Panigirtzoglou erklärte in einer Mitteilung, das neue Modell seines Teams signalisiere mit "ziemlicher Sicherheit" einen weiteren Aufwärtstrend beim S&P 500. Berücksichtigt wurden sechs Indikatoren: wirtschaftliche Dynamik, Kursentwicklung, Umsatzwachstum, Bewertungsniveaus, Marktpositionierung und Kapitalflüsse. Aus diesen Variablen will das Team die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs oder Rückgangs des US-Leitindex in den kommenden sechs Monaten vorhersagen können. "Die aktuelle Wahrscheinlichkeit von 96 Prozent liegt deutlich über der Schwelle von …