Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es geht schneller herunter auf der Zinstreppe, so die Analysten der DekaBank. In der vergangenen Handelswoche habe die Europäische Zentralbank (EZB) zum dritten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen gesenkt. Das sei früher geschehen als von den Marktteilnehmern nach dem Zinsschritt im September erwartet. Die EZB habe damit auf die enttäuschende Konjunkturentwicklung im Euroraum und in Deutschland reagiert. Es sei jedoch eher ein vorsorglicher Schritt als eine dringende Notwendigkeit gewesen. Das Gesamtbild der Notenbanker zu Inflation und Konjunktur bleibe bestehen und damit auch der weitere Zinspfad, der ab Dezember eher quartalsweise Lockerungen vorsehe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...