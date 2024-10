Stuttgart (www.fondscheck.de) - Investitionen in Künstliche Intelligenz sind längst kein Geheimtipp mehr, so die Experten der Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH.Nun könnte die nächste Entwicklungsstufe erreicht werden: mit Agentic A.I. als Teil einer langfristigen Technologie-Strategie.Künstliche Intelligenz (KI), insbesondere generative Technologien wie ChatGPT, die in der Lage seien, Texte, Bilder oder Videos zu erstellen, habe die Art und Weise, wie man arbeite, kommuniziere und Informationen verarbeite, bereits maßgeblich verändert. Doch während sich die öffentliche Diskussion häufig auf die Möglichkeiten von Chatbots und KI-Assistenten konzentriere, gehe die Technologie im Hintergrund längst weiter. Ein neuer Begriff tauche am Horizont auf: Agentic A.I., eine Weiterentwicklung der generativen KI, die das Potenzial habe, noch tiefgreifendere Veränderungen in der Technologiebranche und darüber hinaus auszulösen. ...

