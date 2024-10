Der Werkzeug-Spezialist Hilti hat nun auch in Österreich 14 Skoda Enyaq für seinen Außendienst beschafft. Im DACH-Raum schreitet die Elektrifizierung der Unternehmensflotte damit rasch voran: Denn in der Schweiz und Deutschland sind bei Hilti schon Hunderte Elektroautos unterwegs. Die Hilti-Gruppe hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als Werkzeug-Lieferant für die Bauindustrie einen Namen gemacht. In Österreich beschäftigt das Unternehmen 550 ...

